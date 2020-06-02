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Семин сравнил отставку из Локомотива и прекращение работы в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Увольнение из Динамо назвал наиболее понятным

Семин сравнил отставку из Локомотива и прекращение работы в Динамо
Новина українською

Российского тренера Юрия Семина спросили, можно ли назвать непродление контракта с московским "Локомотивом" самым печальным моментом в его тренерской карьере.

Он ответил, что отнюдь, зато можно назвать "самым смешным".

Я очень быстро отхожу от всех подобных ситуаций. Иногда отставка бывает понятной - как, например, во второй раз в киевском "Динамо".

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Мы проиграли "Шахтеру", и я не полетел с командой в одном самолете в Киев. Был настолько расстроен, что отправился в Москву. Эмоции президента клуба [Суркиса] можно понять. Но нынешний случай - совсем другой.

Напомним, что Юрий Семин возглавлял "Динамо" в 2008-2009, а затем 2010-2012 годах. В "Локомотиве" он работал с 2016-го по 31 мая 2020 года.

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В статье: Юрий Семин Локомотив (Москва) Динамо (Киев)
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Источник:
Спорт-Експрес

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cavo71
02.06.2020 в 10:39
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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