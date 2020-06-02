Президент Днепр-1 о матче с Олимпиком: Команда играла не до последней минуты

Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", прокомментировал рестарт УПЛ и победу своей команды над донецким "Олимпиком" 3:1.

Президент клуба отметил, что очень нервничал перед игрой - когда было долгое ожидание возвращения, тестирование команды на COVID-19.

Но теперь очень рад психологическому состоянию команды. По физическому - я не сомневался, мы знали, на что способны эти футболисты. Да, в одной группе новых игроков был период реабилитации, но это только вопрос времени. Я рад тому, что играла команда - к сожалению, не до последней секунды или минуты, но это из-за отсутствия игровой практики делаются детские ошибки. Но впереди еще много игр и мы сыграемся.

Береза ​​подтвердил, что задача команды с начала сезона - борьба за зону еврокубков.