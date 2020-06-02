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Президент Днепр-1 о матче с Олимпиком: Команда играла не до последней минуты
Упрекнул и похвалил
Юрий Береза, президент СК "Днепр-1", прокомментировал рестарт УПЛ и победу своей команды над донецким "Олимпиком" 3:1.
Президент клуба отметил, что очень нервничал перед игрой - когда было долгое ожидание возвращения, тестирование команды на COVID-19.
Но теперь очень рад психологическому состоянию команды. По физическому - я не сомневался, мы знали, на что способны эти футболисты. Да, в одной группе новых игроков был период реабилитации, но это только вопрос времени.
Я рад тому, что играла команда - к сожалению, не до последней секунды или минуты, но это из-за отсутствия игровой практики делаются детские ошибки. Но впереди еще много игр и мы сыграемся.
Береза подтвердил, что задача команды с начала сезона - борьба за зону еврокубков.
Мы подходим к тому рисунку игры, который хотели видеть. Этим занимается тренерский штаб Дмитрия Станиславовича [Михайленко], частью которого является и Сергей Кравченко. Этот матч был ярким примером того, что если даже есть отсутствие игровой практики, мастерство, извините, не пропивается.
Несмотря на ошибку Кравченко был вожаком и вдохновителем многих моментов. И несколько "па" говорят о его мастерстве. Рекомендую молодым игрокам учиться у этого Метра.