Исмаили назвал "странным" матч Шахтера с киевским Динамо

Бразильский латераль левого фланга "Шахтера" Исмаили прокомментировал первый матч после возобновления игр в УПЛ - победу над киевским "Динамо" в 24 туре в украинском Классическом дерби.

По словам флангового защитника, это была действительно другая игра.

Через несколько месяцев без официальных игр мы вернулись в матче против нашего главного соперника, без фанов и с многими протоколами. Без сомнения, это все было странно. Очевидно, что мы хотели бы играть в других условиях, но ситуация этому не способствует, и мы должны адаптироваться и выполнять все рекомендации, - цитирует Исмаили Futebol Interior.