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Исмаили назвал "странным" матч Шахтера с киевским Динамо
Из-за медицинского протокола
Бразильский латераль левого фланга "Шахтера" Исмаили прокомментировал первый матч после возобновления игр в УПЛ - победу над киевским "Динамо" в 24 туре в украинском Классическом дерби.
По словам флангового защитника, это была действительно другая игра.
Через несколько месяцев без официальных игр мы вернулись в матче против нашего главного соперника, без фанов и с многими протоколами.
Без сомнения, это все было странно. Очевидно, что мы хотели бы играть в других условиях, но ситуация этому не способствует, и мы должны адаптироваться и выполнять все рекомендации, - цитирует Исмаили Futebol Interior.
После длительного перерыва без командных тренировок было очень важно вернуться к игре победой и увеличить разницу между первым и вторым местами.
Теперь у нас хороший запас, но мы должны и в дальнейшем быть сосредоточены, чтобы избежать потери очков в этом финальном отрезке соревнований и выиграть титул в этом очень особом сезоне.