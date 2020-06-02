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Исмаили назвал "странным" матч Шахтера с киевским Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Из-за медицинского протокола

Исмаили назвал "странным" матч Шахтера с киевским Динамо
Новина українською

Бразильский латераль левого фланга "Шахтера" Исмаили прокомментировал первый матч после возобновления игр в УПЛ - победу над киевским "Динамо" в 24 туре в украинском Классическом дерби.

По словам флангового защитника, это была действительно другая игра.

Через несколько месяцев без официальных игр мы вернулись в матче против нашего главного соперника, без фанов и с многими протоколами.

Без сомнения, это все было странно. Очевидно, что мы хотели бы играть в других условиях, но ситуация этому не способствует, и мы должны адаптироваться и выполнять все рекомендации, - цитирует Исмаили Futebol Interior.

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После длительного перерыва без командных тренировок было очень важно вернуться к игре победой и увеличить разницу между первым и вторым местами.

Теперь у нас хороший запас, но мы должны и в дальнейшем быть сосредоточены, чтобы избежать потери очков в этом финальном отрезке соревнований и выиграть титул в этом очень особом сезоне.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили УПЛ Классическое дерби
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Комментарии (2)
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cavo71
02.06.2020 в 10:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.06.2020 в 10:02
Дійсно: таке враження, що на думку журналістів матч був договірним.
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-2
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simargl (Чернигов)
02.06.2020 в 08:41
Странный заголовок...
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+2
-3


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