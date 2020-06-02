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Игрок-ветеран Ворсклы за чашкой кофе получил капитанскую повязку

Премьер-лига
(2 голосов)

От албанского легионера

Игрок-ветеран Ворсклы за чашкой кофе получил капитанскую повязку
Новина українською

Владимир Чеснаков, центральный защитник и капитан "Ворсклы", накануне сравнялся с экс-игроком команды Армендом Даллку по количеству сыгранных матчей в УПЛ, следующий для него станет рекордом в истории клуба.

Владимир поблагодарил за поддержку "Ворсклу" и свою семью.

Благодаря им мне хватило силы, чтобы достичь такой отметки, удалось перебить такого "зверя", как [Арменд] Даллку. Почетно для меня и я доволен.

Албанец Арменд Даллку выступал в "Ворскле" в 2005-2016 годах. Чеснаков в команде с 2006 года.

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Помню, как мы с Далкку в 2016-м году сидели за чашкой кофе и он сказал: "Хочу передать капитанскую повязку одному парню".

Это классно было. Я рад, что мне досталась капитанская повязка от Далкку. Он для меня был и будет примером на футбольном поле и в жизни, - сказал Чеснаков телеканала Футбол.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Арменд Даллку капитан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (0)
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cavo71
02.06.2020 в 10:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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