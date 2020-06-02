Игрок-ветеран Ворсклы за чашкой кофе получил капитанскую повязку

Владимир Чеснаков, центральный защитник и капитан "Ворсклы", накануне сравнялся с экс-игроком команды Армендом Даллку по количеству сыгранных матчей в УПЛ, следующий для него станет рекордом в истории клуба.

Владимир поблагодарил за поддержку "Ворсклу" и свою семью.

Благодаря им мне хватило силы, чтобы достичь такой отметки, удалось перебить такого "зверя", как [Арменд] Даллку. Почетно для меня и я доволен.

Албанец Арменд Даллку выступал в "Ворскле" в 2005-2016 годах. Чеснаков в команде с 2006 года.

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