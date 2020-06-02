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Защитник Карпат с подозрением на COVID-19 надеется через несколько дней вернуться к тренировкам
Тренироваться или лечиться?
Владислав Дубинчак, левый защитник "Карпат", накануне рассказал телеканалу Футбол, что сдал два теста на COVID-19, один из них оказался положительный. Вчера "зелено-белые" всей командой сдали еще и третий тест.
Сейчас Владислав дома на самоизоляции. Однако, замечает футболист, никаких симптомов заболевания у него нет.
Сдал повторный тест, скоро буду знать заключение. Если он будет положительным, тогда будет карантин на 14 дней. Если нет - через 5-6 дней пройду еще один тест. Если и он будет отрицательным, тогда уже буду тренироваться.
На время самоизоляции у меня есть программа тренировок, но я не занимаюсь, потому что непонятно, есть ли у меня болезнь. С ней тренироваться нельзя, чтобы не усложнить. Если второй тест будет отрицательным - буду тренироваться, если нет - буду лечиться.