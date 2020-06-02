Голкипер Десны пострижется налысо, если его команда получит серебро УПЛ

Евгений Паст, вратарь черниговской "Десны", рассказал на телеканале Футбол о задачах от руководства клуба накануне рестарта чемпионата.

Перед игрой с "Колосом" руководство озвучило цель - борьба за призовые места. Я так понял, что аппетит приходит во время игры, и, конечно, мы будем решать задачи, которые перед нами ставит руководство.

Они делают для этого все возможное и невозможное. Будем двигаться от игры к игре. Готовимся к "Шахтеру", потом - "Александрие" и т.д.

Подстрижусь налысо, если займем второе место. Могу пообещать. Позвоните, я могу это сделать в прямом эфире.