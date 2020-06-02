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Голкипер Десны пострижется налысо, если его команда получит серебро УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

В прямом эфире

Голкипер Десны пострижется налысо, если его команда получит серебро УПЛ
Новина українською

Евгений Паст, вратарь черниговской "Десны", рассказал на телеканале Футбол о задачах от руководства клуба накануне рестарта чемпионата.

Перед игрой с "Колосом" руководство озвучило цель - борьба за призовые места. Я так понял, что аппетит приходит во время игры, и, конечно, мы будем решать задачи, которые перед нами ставит руководство.

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Они делают для этого все возможное и невозможное. Будем двигаться от игры к игре. Готовимся к "Шахтеру", потом - "Александрие" и т.д.

Подстрижусь налысо, если займем второе место. Могу пообещать. Позвоните, я могу это сделать в прямом эфире.

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В статье: Евгений Паст Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (0)
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cavo71
02.06.2020 в 10:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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