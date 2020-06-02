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Хавбек Олимпика заметил недостаток в игре команды, над которым предстоит поработать

Премьер-лига
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Трудно даются голы

Хавбек Олимпика заметил недостаток в игре команды, над которым предстоит поработать
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Полузащитник "Олимпика" Никита Кравченко прокомментировал поражение своей команды от "Днепр-1" в 24 туре УПЛ со счетом 1:3.

Прежде всего мы очень рады вернуться на поле. Соскучились по футболу. С другой стороны, добиться положительного результата нам не удалось и настроение оставляет желать лучшего.

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Над завершением атак нам следует работать и работать ...Мы пропускаем очень легкие мячи в свои ворота, а забитые голы нам даются очень тяжело.

Команда "Днепр-1" хорошо физически подготовлена, но в плане "физики" мы ничем не уступили. Наша задача на остаток сезона - побеждать в каждой игре. К сожалению, на этот раз не удалось. Будем готовиться к следующему матчу, выходить и биться за результат.

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Никита Кравченко СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Олімпік

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