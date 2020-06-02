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Динамо собирает видео болельщиков в поддержку команды - их покажут на табло стадиона
Перед началом матча
Футбольный клуб "Динамо" обратился к болельщикам за поддержкой. Поскольку до конца розыгрыша УПЛ все матчи будут проходить без зрителей, руководство призвало всех фанов записывать видеоролики со словами поддержки команде.
Видео с обращениями болельщиков будет размещено на официальном клубном канале в YouTube.
Игроки смогут его увидеть перед началом следующего матча на больших табло "Олимпийского" и вдохновиться непосредственно перед стартом игры.
Каждый ролик должен быть небольшой, продолжительностью до 30 секунд.
Мы выберем лучшие видео, которые обязательно увидят и услышат наши игроки.
Следующим матчем "Динамо" в УПЛ будет поединок с "Александрией" 7 июня в 17:00 на НСК "Олимпийский".