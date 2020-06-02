Герой футбольного дня. Владимир Чеснаков

Его часто называют одним из разочарований своего поколения. Владимир Чеснаков был важным элементом молодежной сборной Украины образца 2009-х - 2011-х годов, которая пробилась на чемпионат Европы в Дании. На самом форуме Чеснаков сыграл все три поединка, после чего со сборной "завязал" – Владимир так не и сделал шаг из "молодежки" по направлению к национальной. В отличие от его партнеров.

Коноплянка, Ярмоленко, Ракицкий, Бойко, Бутко, Кривцов, Степаненко, Гармаш, Морозюк, Кравец, Зозуля – это звезды национальной сборной Украины. Чеснаков же принадлежит к когорте тех, чья карьера развивалась скромнее (Каниболоцкий, Кичак, Матвеев, Селин, Петров, Федорчук, Лысенко, Коробка – представители того же поколения). Хотя назвать его профессиональную деятельность бездарной язык не повернется. Владимир добился успеха, но на довольно специфическом поприще.

Он – один из самых долгоиграющих футболистов. Вместе с Армендом Даллку Чеснаков разделяет звание главного гвардейца в истории полтавской "Ворсклы" в плоскости выступлений в элитном украинском дивизионе. Не стоит сомневаться в том, что уже в ближайшее время Владимир единолично займет место на вершине этого списка.

Он входит в топ-40 гвардейцев в истории УПЛ, а среди действующих футболистов занимает четвертую позицию по количеству проведенных в чемпионате игр. С замечательными шансами уже в ближайшее время выйти на второе место графика, оставив за спиной Папу Гуйе и Владимира Полевого (отстает на шесть поединков от обоих). Ведь, несмотря на статус ветерана, Владимир Чеснаков – незаменимая боевая единица в нынешней "Ворскле".

"Ворскла" – это все, что у него было и что есть. Среди топ-40 гвардейцев чемпионата Украины он один из немногих, кто все свои поединки на уровне украинской элиты провел в составе одной команды. Кроме него, подобной преданностью могут похвастаться лишь Александр Шовковский, Дарио Срна и Арменд Даллку. Все трое – легенды своей среды, поэтому о Чеснакове также будут помнить. Возможно, не как о звезде национального масштаба, но как об одном из лучших футболистов в истории "Ворсклы" – это уж точно.

Первый парень на селе? Пусть так. Зато с победой в Кубке Украины, бронзовыми наградами УПЛ и опытом участия в групповом этапе Лиги Европы. И безграничным уважением среди болельщиков полтавской "Ворсклы".