Рекордно быстрое чемпионство Шахтёра и возвращение Динамо на второе место. Какие интриги нам подарит остаток сезона УПЛ

Авторы UA-Футбол Георгий Грошев и Александр Рыженко посмотрели матчи стартового после карантина тура УПЛ, а теперь делают свой прогноз на заключительную часть сезона. Интриг собралось немало, мы попытались ответить на ключевые вопросы, ответы на которые нам дадут ближайшие несколько месяцев.

Рекордно быстрое чемпионство “Шахтера” - реально ли это?

Громадный отрыв от конкурентов (16 очков) и временное отсутствие еврокубков развеивает любые сомнения в чемпионстве “горняков”. Команда Каштру уверенно шагает к четвертому золоту подряд (для португальца это будет первый титул в тренерской карьере). Интересно другое - готов ли донецкий клуб к тому, чтобы рекордно быстро оформить золотые медали? Многое говорит в пользу этого.

В 2000-м году “Динамо” и в 2017-м “Шахтер” официально становились чемпионами за четыре тура до финиша. В распоряжении футболистов Каштру еще восемь матчей, в которых достаточно добыть три победы (при условии, что один из борцов за серебро очки терять не будет). Для этого придется обыграть “Александрию”, “Десну” и “Колос”. Согласитесь, задача вполне себе реальная.

С другой стороны, Каштру, как и любой болельщик, понимает, что золотые медали уже на шее у его игроков, а значит на пик их нужно выводить на август. Ведь чемпионством уже никого не удивишь, а в еврокубках дела у “горняков” в последние годы шли очень тяжело. К тому же, португальский специалист любит применять широкую ротацию, а это часто приводит к потере очков (два поражения в пяти весенних матчах). Одним словом, “Шахтеру” по силам поставить очередной рекорд, но “малой кровью” сделать это не удастся.

Кто главный фаворит на второе место

Да, у нас сейчас нет борьбы за чемпионство, но взгляните на ситуацию с другой стороны: в УПЛ идёт жёсткая схватка за вторую позицию. Знаете, когда в последний раз на статус вице-чемпиона Высшей лиги / УПЛ претендовали сразу четыре команды? Никогда. Поэтому нужно получать удовольствие от такого накала. А мысли, кто достойней выступит в Лиге чемпионов, пускай отойдут на второй план: хотя бы потому, что то же "Динамо" с 2016 года не может пробиться в группу Лиги чемпионов.

Из увиденного в прошлом туре: первый тайм "Динамо" в поединке против "Шахтёра" был неплохой заявкой на итоговое второе место. "Заря", увы, не смогла показать даже этого (здесь больше намекаем на игру луганчан в обороне), зато "Александрия" готова к тому, чтобы подтянуться к трио впритык. Также рано сбрасывать со счетов и "Десну", которой в первом после карантина туре пришлось играть в водное поло.

В общем, не будет удивительным, если чемпионат завершится так же, как и предыдущий: Киев благодаря физике "добежит" до второго места, "Александрия" обойдёт конкурентов в схватке за третью строчку, а "Заря" с "Десной" поделят четвёртую-пятую позиции.

Но, по правде сказать, хотелось, чтобы на финиш вторым пришёл кто-то из луганско-черниговско-александрийского дуэта. Уж очень часто можно услышать, что только "Динамо" из "остальных" способно достойно сыграть даже в квалифае Лиги чемпионов. Вот и проверим.

Выиграет ли "Колос" хотя бы один матч на втором этапе?

Даже больше: ковалёвцы могут стать командой, которая повлияет на распределение мест со второго по пятое. В отыгрыш 17-очкового отставания от "Александрии" вряд ли верят даже в самом клубе, но покусать лидеров у новичка элиты сил хватит. Подтверждение этому количество моментов в игре с "Десной". Только дело времени, когда ковалёвцы прервут свою четырёхматчевую серию поражений. Может, даже на ближайших выходных против "Зари", которая, как мы уже писали выше, среди всех участников шестёрки впечатлила меньше всего.

Кто готов бросить вызов “Днепру-1”?

Коллектив Михайленко приятно порадовал болельщиков на этих выходных. Победа на “Олимпиком” была добыта легко, а команда отрезками показывала очень добротный футбол. Было видно, что игроки на карантине не “пирожки кушали”, а держали себя в форме и целенаправленно готовились к финишу сезона. “Днепр-1” - явный фаворит на седьмое место. И если раньше такое достижение дивидендов не приносило, то в этом сезоне они получат право сразиться за еврокубковые место (планируется плей-офф между 5-8 командами).

Может ли кто-то из нижней шестерки обогнать днепрян? Математически шансы есть у каждого (да-да, даже у “Карпат”), но из реальных претендентов мы выделим одного - “Мариуполь”. У команды Бабича свои счеты с “Днепром-1”, ведь именно они лишили их путевки в “элитную” шестерку. Шесть очков - расстояние не критическое (не забываем, что у “приазовцев” еще и игра в запасе). В 29-м туре коллективы встретятся в очном поединке, который, во многом, решит судьбу седьмой строчки.

Отдельно отметим “Ворсклу”. Чудотворный приход Юрия Максимова команду взбудоражил и игроки наконец-то начали играть в футбол. Конечно, отыграть девять очков на голом энтузиазме весьма непросто, но потрепать нервы они точно способны.

Чего ждать от "Карпат"

Самый интересный вопрос и наименее футбольный из всех. Во-первых, львовяне ещё не провели ни одного поединка, а во-вторых - "зелёно-белых" не смущает последнее место в таблице, зато клуб всегда готов взрывать информпространство.

Отставание от "Олимпика" вроде бы и небольшое - всего пять баллов. Но неизвестно, где их команда собирается брать, учитывая текущую 17-матчевую серию без побед. Клуб не справляется с финансовой нагрузкой, а также совсем непонятная история с его продажей: действительно ли продали? кто конечный бенефициар? правда ли, что будет ещё одна перепродажа? есть ли в настоящее время смысл цепляться за место в УПЛ, если у клуба нет для этого денег?

"Олимпик" вроде бы также не самый стабильный клуб и он был совсем далёк от вида конкурентной команды против "Днепра-1" на выходных, однако клуб не переживает период кризиса. Поэтому "Карпаты" должны (именно должны) вылетать по всем параметрам: спортивным, финансовым и организационным. Ну, а в 2021-м ждём великий клуб в элите украинского футбола обновлённым и посвежевшим.

Погоня Мораеса за Мхитаряном

Если “Шахтер” стабильно становится чемпионом Украины, то их главный нападающий Жуниор Мораес, уверенным шагом, идет ко второй подряд золотой бутсе. Многие фанаты “горняков” уже простили бразильскому украинцу игру за принципиального, ведь он приносит клубу очень много пользы (матч с “Динамо” тому явное подтверждение).

На последние восемь туров Жуниору мотивации будет не занимать, ведь ему вполне по силам побить рекорд Генриха Мхитаряна. В сезоне 2012/13 “лучший из армян” забил сразу 25 голов, у действующего форварда “горняков” сейчас 18 точных ударов. Готовы ли сделать ставку, что Мораесу удастся поразить цель еще 8 раз? Согласитесь, шансы весьма неплохие.

С большой долей вероятности, “десятка Шахтера” будет играть в старте в большинстве матчей, ведь если на многих позициях у Каштру выбор обширный, то с нападением дела плохи. Сикан игрой пока не убеждает в своей профпригодности и кажется, что сезонная аренда должна пойти ему на пользу. Фернандо просто-напросто не нападающий и доверять ему играть все 90 минут - большая роскошь. Мораесу уже 32 и вряд ли ему выпадет еще один шанс приблизиться к столь значимому достижению. А потому, рекорд Мхитаряна сейчас под большой угрозой.