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В Карпатах выявлено 13 новых случаев COVID-19 - СМИ
Программа ТаТоТаке сообщила об обнаружении по итогам тестов 13 новых случаев коронавируса в "Карпатах".
7 из них - футболисты. Более того, "Карпаты" получили лишь часть результатов тестов, ждем полную информацию - больных может быть еще больше.
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Напомним, накануне в клубе было выявлено 3 случая заболевания COVID-19, по этой причине работники клуба и игроки сдали тесты повторно.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (22)
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Байкал (Lviv)
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Sandra777 (Львів)
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support (Kyiv)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
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DOMENICO (Lviv)
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Sandra777 (Львів)
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M&M (Lviv)
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satellite (Харьков)
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госпітальєр (львів)
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