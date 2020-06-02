В Карпатах выявлено 13 новых случаев COVID-19 - СМИ

...ну що тут сказати..Тут вже справа не у вірусі. Ми просто спостерігаємо за зникненням колись Легендарної команди Карпати Львів. Від якої залишилася тільки назва....Подивіться за останні 7 років на постійні скандали і "результати" цієї псевдокоманди!На матчі ходили по 1000 людей від сили. А на що дивитися? 100 тренерів поміняли,всякий непотріб з Анд і нетрів Іспанії та Італії попідписували,щоб потім по 0:5 і 1:7 Вересам програвати. В Кубку,завжди принциповому для колишніх Карпат, вдумайтеся - від сіл вилітали останні роки!!! Позорище! Керівництво = рівень базару якогось,купи- продай,на фанатів їм 100% наплювати,лише продавати,а результати - останні місця за минулі сезони. У Львові є мудрі люди,і ніхто не хоче зв'язуватися з цим недолугим теперішнім керівництвом... Смайлічук мабуть мав на увазі " ми - лай..о,а ви справжні фанати Карпат". Фанати,над якими ця псевдокоманда знущається останні років 7-8.