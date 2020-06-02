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В Карпатах выявлено 13 новых случаев COVID-19 - СМИ

Премьер-лига
(4 голосов)
В Карпатах выявлено 13 новых случаев COVID-19 - СМИ
Новина українською

Программа ТаТоТаке сообщила об обнаружении по итогам тестов 13 новых случаев коронавируса в "Карпатах".

7 из них - футболисты. Более того, "Карпаты" получили лишь часть результатов тестов, ждем полную информацию - больных может быть еще больше.

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Напомним, накануне в клубе было выявлено 3 случая заболевания COVID-19, по этой причине работники клуба и игроки сдали тесты повторно.

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (22)
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Байкал (Lviv)
02.06.2020 в 14:07
Їх на екскурсію в інфекційну водили?Хоча це не жарти,але знаючи теперішнє керівництво Карпат ,вони по головам підуть,підставляючи футболістів і персонал. Останнє (без шансів) місце і оця ситуація- це не просте співпадіння. А якщо додати ще Фенікса Смалійчука,то тут виникає питання простого ва-банку,бо губити вже немає чого.
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0
0
Sandra777 (Львів)
02.06.2020 в 13:43
Я буду ржати з вас кловонів як що за тиждень другий ваших командах буде заражені і що ви гниди будете тоді співати
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+1
0
support (Kyiv)
02.06.2020 в 13:56
Будем тоже самое говорить, что далбаебы виноваты , которые не могут сделать нормальные тесты на ковид и выпускают игроков тренироваться.
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
02.06.2020 в 13:23
Це погано. Але цікаво що на цей раз скаже міні-Дим? Ви всі г*вно ми вже чули.
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0
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
02.06.2020 в 13:11
...ну що тут сказати..Тут вже справа не у вірусі. Ми просто спостерігаємо за зникненням колись Легендарної команди Карпати Львів. Від якої залишилася тільки назва....Подивіться за останні 7 років на постійні скандали і "результати" цієї псевдокоманди!На матчі ходили по 1000 людей від сили. А на що дивитися? 100 тренерів поміняли,всякий непотріб з Анд і нетрів Іспанії та Італії попідписували,щоб потім по 0:5 і 1:7 Вересам програвати. В Кубку,завжди принциповому для колишніх Карпат, вдумайтеся - від сіл вилітали останні роки!!! Позорище! Керівництво = рівень базару якогось,купи- продай,на фанатів їм 100% наплювати,лише продавати,а результати - останні місця за минулі сезони. У Львові є мудрі люди,і ніхто не хоче зв'язуватися з цим недолугим теперішнім керівництвом... Смайлічук мабуть мав на увазі " ми - лай..о,а ви справжні фанати Карпат". Фанати,над якими ця псевдокоманда знущається останні років 7-8.
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+1
0
Sandra777 (Львів)
02.06.2020 в 13:02
Цікаво яке буде рішеня павелок
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0
0
avatar
M&M (Lviv)
02.06.2020 в 13:00
...вірити Димінському???..ги-ги-ги))
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0
0
avatar
satellite (Харьков)
02.06.2020 в 12:57
Ну если это действительно так,то кроме сожаления Карпатам ничего больше и не скажешь. Но футбол надо продолжать !!!
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0
0
госпітальєр (львів)
02.06.2020 в 12:50
дим і його шістка далі мутять,вони і не збиралися тратитися на догравання,все йде по їх плану
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+1
-2
Сяйво (Стрий)
02.06.2020 в 12:45
Саме смішне, що молодіжний склад по суті розпущено і ніхто не тренується вже три місяці. Зрозуміло, що навіть перебуваючи у тонусі це був би вліт у кожному матчі, а так з не тренованими дублерами на команди упл. Краще нехай записують 0-3. Кому ці матчі для папірця потрібні?
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+4
0
support (Kyiv)
02.06.2020 в 12:38
Это просто зелёная помойка украинского футбола) зато круто потренили , не зная результатов тестов. Просто черты не хотят вылетать в 1ую лигу, где им самое место .
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+3
-3
Sandra777 (Львів)
02.06.2020 в 12:39
Помойка зараз на 4 місці ,а тобі бажаю відчути 19
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+1
-1
support (Kyiv)
02.06.2020 в 12:41
Помойка на своём месте - последнем . Чувствуешь разницу? Даунам в своём любимом клубе пожелай почувствовать 19 и выпускать тренироваться игроков, не зная результатов.
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
02.06.2020 в 12:58
Фильтруй вазар кобита... 777 - это тебя дальнебойщики сколько раз вдули ???
0
-1
Sandra777 (Львів)
02.06.2020 в 12:40
Помойка зараз на 4 місці
Ответить
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
02.06.2020 в 12:59
ты уже повторяешся кобита...
0
0
Sandra777 (Львів)
02.06.2020 в 12:37
Бурбас дурік пиши грати дальше ю -19 і ю -21 які даже не триновались хай шахтар грає в лізі чемпіонів ю-21 і ю-19 що слабо ????Карпатам не треба вестись на цю фігню
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0
-2
support (Kyiv)
02.06.2020 в 12:42
Ну в первую лигу и гуд бай
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+3
-2
Вано (Lviv)
02.06.2020 в 12:36
"Це полюбому всьо підстроєно! Це смалійчук їх всіх позаражав щоб мутки мутити" Цікаво ті експерти далі будуть такий брєд писати?
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0
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.06.2020 в 12:29
Капец,как они теперь доигрывать чемп будут?
Ответить
0
-1
support (Kyiv)
02.06.2020 в 12:43
Никак, будут слезно умолять оставить их в упл в судах
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+4
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
02.06.2020 в 13:24
класіка від Карпат
0
0


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