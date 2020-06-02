Юрий Семин советует руководителям российского Локомотива брать пример с Игоря Суркиса

Бывший тренер киевского "Динамо" россиянин Юрий Семин, который с 2016 года до конца мая 2020 работал в московском "Локомотиве", раскритиковал трансферную политику клуба из столицы России.

Сейчас, по его словам, во всех трансферах железнодорожников главной кандидатурой является "какой-то непонятный алжирец" Набиль Мерабтен.

Почему я должен это принимать и соглашаться? Если бы в моем контракте было написано, что Семин обязан принимать и ставить всех игроков, которых привозит [агент Андрей] Лосюк, - нет вопросов! Но такого нет, и я хочу сохранить и правильно использовать деньги компании РЖД (Российские железные дороги - тамошняя государственная компания, финансирует футбольный клуб "Локомотив", - ред.).

Я работал с президентом - хозяином своих денег, Игорем Суркисом, в киевском "Динамо". Не было ни одного случая, чтобы он не спросил тренера: "Что ты думаешь об этом игроке?". Он понимает, что все равно меньше знает, чем специалист. Да, он владелец и вправе решать. Но никогда не считал для себя нецелесообразным спросить такое, поскольку он бережет свои деньги. А я, в свою очередь, никогда не просил у него Месси или Роналду, знал возможности и видел, что руководитель действительно хочет помочь.

Поэтому у Семина возник вопрос: почему он должен соглашаться с Кикнадзе (Василий Кинкадзе - гендиректор Локомотива, - ред.) и Лосюком по футбольных нюансах?

"Это моя профессия, мой участок работы! Повторяю: мы должны "плясать" от игрока, а не от агента. И нельзя покупать футболиста за компьютерной программой! Надо несколько раз посмотреть его наяву - как он, например, работает после потери мяча. Это можно увидеть только своим глазом. Поэтому и существуют селекционные отделы, скауты - специальные талантливые люди, которых не заменит никакая машина. Взять, например, спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс. Золотой глаз у человека!".