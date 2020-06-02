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В УПЛ зафиксировали нарушения медицинского протокола в матчах 24 тура
Так праздновать гол нельзя. Но пока не будут штрафовать
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал комментарий по поводу соблюдения медицинских протоколов во время 24-го тура Премьер-лиги.
В общем клубы справились с выполнением медицинского протокола, но были отдельные нарушения. Они касались рукопожатий, празднование голов. "Энергетический круг" был на матче между командами "Колоса" и "Десны".
Все эти случаи, по словам исполнительного директора УПЛ, были зафиксированы, клубы получили информацию в протоколах делегатов.
Делегат просто отмечает, что были такие случаи. На основании этого мы проинформировали клубы, что есть такие нарушения, чтобы их больше не было.
Если они повторятся, к клубам могут быть применены и другие санкции через КДК.