В УПЛ зафиксировали нарушения медицинского протокола в матчах 24 тура

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал комментарий по поводу соблюдения медицинских протоколов во время 24-го тура Премьер-лиги.

В общем клубы справились с выполнением медицинского протокола, но были отдельные нарушения. Они касались рукопожатий, празднование голов. "Энергетический круг" был на матче между командами "Колоса" и "Десны".

Все эти случаи, по словам исполнительного директора УПЛ, были зафиксированы, клубы получили информацию в протоколах делегатов.

Делегат просто отмечает, что были такие случаи. На основании этого мы проинформировали клубы, что есть такие нарушения, чтобы их больше не было.

Если они повторятся, к клубам могут быть применены и другие санкции через КДК.