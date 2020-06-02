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В УПЛ зафиксировали нарушения медицинского протокола в матчах 24 тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Так праздновать гол нельзя. Но пока не будут штрафовать

В УПЛ зафиксировали нарушения медицинского протокола в матчах 24 тура
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал комментарий по поводу соблюдения медицинских протоколов во время 24-го тура Премьер-лиги.

В общем клубы справились с выполнением медицинского протокола, но были отдельные нарушения. Они касались рукопожатий, празднование голов. "Энергетический круг" был на матче между командами "Колоса" и "Десны".

Все эти случаи, по словам исполнительного директора УПЛ, были зафиксированы, клубы получили информацию в протоколах делегатов.

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Делегат просто отмечает, что были такие случаи. На основании этого мы проинформировали клубы, что есть такие нарушения, чтобы их больше не было.

Если они повторятся, к клубам могут быть применены и другие санкции через КДК.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий протокол
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
02.06.2020 в 14:05
Многотомная история мошеннического "бизнеса" президента УАФ Андрея Павелко на искусственной траве с загадочным "карманным" заводиком и присвоением средств из госбюджета уже давно стала притчей во языцех в Украине и за ее пределами. И если бывшее руководство страны довольно долго позволяло Павелко сохранять хорошую мину при плохой игре, то при нынешней власти его коррупционная империя начала стремительно рушиться. Позитивной динамики в ускорении этого процесса, наверняка, придаст свежий указ Владимира Зеленского об изменении состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
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