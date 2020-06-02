  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Владимир Чеснаков: Хочу войти в историю клуба и остаться здесь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Чеснаков: Хочу войти в историю клуба и остаться здесь

Премьер-лига
(1 голосов)

Один шаг до рекорда

Владимир Чеснаков: Хочу войти в историю клуба и остаться здесь
Новина українською

Центральный защитник и капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился размышлениями с телеканалом Футбол о своем будущем после завершения карьеры.

Читайте такжеЧеснаков сравнялся с Даллку и повторил рекорд Ворсклы по матчам в УПЛ

Лукавить не буду. Скажу честно - да, есть такое у меня желания. Хочу войти в историю клуба и остаться здесь после окончания карьеры.

В Полтаве я состоялся как игрок, а "Ворскла" сделала меня тем футболистом, которым я есть сегодня. Скрывать не буду: с "Ворсклой" хочу быть по жизни. Всегда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...