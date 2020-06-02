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Владимир Чеснаков: Хочу войти в историю клуба и остаться здесь
Один шаг до рекорда
Центральный защитник и капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков поделился размышлениями с телеканалом Футбол о своем будущем после завершения карьеры.
Лукавить не буду. Скажу честно - да, есть такое у меня желания. Хочу войти в историю клуба и остаться здесь после окончания карьеры.
В Полтаве я состоялся как игрок, а "Ворскла" сделала меня тем футболистом, которым я есть сегодня. Скрывать не буду: с "Ворсклой" хочу быть по жизни. Всегда.
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Источник:#залишайсязФутболом
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