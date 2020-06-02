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Общее количество инфицированных COVID-19 в Карпатах - 26 человек - источник
А недавно сообщали о 13
Спортивный журналист Олег Ящук утверждает, что именно таков итог повторного тестирования среди игроков и работников "зелено-белого" клуба после обнаружения нескольких первых больных COVID-19.
Среди 26 зараженных лиц 11 - игроки первой команды, а еще 15 - работники клуба и тренеры.
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Напомним, что заболеваемость накануне подтвердил левый защитник "Карпат" Владислав Дубинчак.
Из-за COVID-19 львовский клуб не играл матча 24 тура с "Мариуполем".
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Источник:Інстаграм Олега Ящука
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simargl (Чернигов)
02.06.2020 в 15:17
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