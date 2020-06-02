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Общее количество инфицированных COVID-19 в Карпатах - 26 человек - источник

Премьер-лига
(3 голосов)

А недавно сообщали о 13

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карпатах - 26 человек - источник
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Спортивный журналист Олег Ящук утверждает, что именно таков итог повторного тестирования среди игроков и работников "зелено-белого" клуба после обнаружения нескольких первых больных COVID-19.

Среди 26 зараженных лиц 11 - игроки первой команды, а еще 15 - работники клуба и тренеры.

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Напомним, что заболеваемость накануне подтвердил левый защитник "Карпат" Владислав Дубинчак.

Из-за COVID-19 львовский клуб не играл матча 24 тура с "Мариуполем".

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус тестирование карантин
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
02.06.2020 в 15:17
Карпаты - с футболом в этом чемпионате всьо ? ... мрак !!!! это ж хорошо ,что до игры обнаружили. Теперь еще семьи проверять надо... Что тут скажешь ... держитесь, выздоравливайте !!!
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