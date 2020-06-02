Определен лучший арбитр 24-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 24-го тура, в котором состоялись не шесть, а пять матчей, борьба за звание лучшего развернулась между двумя судьями – Юрием Ивановым и Андреем Коваленко. Эксперты отдали предпочтение второму, потому что перед ним стояло больше задач, требовавших решительных вмешательств.

Андрей Коваленко в матче "Днепр-1" - "Олимпик" (3:1) показал четыре желтых карточки и назначил пенальти в ворота хозяев поединка.