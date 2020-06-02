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Определен лучший арбитр 24-го тура Favbet Лиги
Второе подобное признание для молодого рефери
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 24-го тура, в котором состоялись не шесть, а пять матчей, борьба за звание лучшего развернулась между двумя судьями – Юрием Ивановым и Андреем Коваленко. Эксперты отдали предпочтение второму, потому что перед ним стояло больше задач, требовавших решительных вмешательств.
Андрей Коваленко в матче "Днепр-1" - "Олимпик" (3:1) показал четыре желтых карточки и назначил пенальти в ворота хозяев поединка.
Для Андрея Коваленко это уже второе подобное признание. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козик (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й тур), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й тур), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й и 18-й туры), Дмитрий Кутаков (15-й, 19-й, 22-й и 23-й туры), Игорь Пасхал (20-й тур) и Виталий Романов (21-й тур).