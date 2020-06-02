УАФ предложила клубам вариант соблюдения правил карантина в раздевалках

Председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов сообщил, что на примере УПЛ стало понятно, что для соблюдения правил карантина у клубов сложилась непростая ситуация с раздевалками.

Необходимо, чтобы на одного футболиста было 10 м². Многие клубы УПЛ не могут этого обеспечить, но выход из этой ситуации есть и он достаточно прост.

Обе раздевалке отдаются команде гостей, а хозяева переодеваются на стадионе. Там должны быть предусмотрены для этого специальные места. Кстати, во время 24-го тура УПЛ некоторые клубы уже проводили именно такую ​​процедуру.

Все это прописано в утвержденном медицинском протоколе. Перекус в раздевалке запрещен, то есть запрещено пить чай, воду, есть фрукты и т.д. как это было обычно.

Также должно быть централизованного питания во время выездного матча. Для каждого игрока должны быть персональные фляжки для воды. Вся пища должна быть приготовлена ​​в клубах индивидуально для каждого.