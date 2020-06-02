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Карпаты ушли на двухнедельный карантин и обратились ко всем клубам

Премьер-лига
(4 голосов)

Подтвердили вспышку COVID-19

Карпаты ушли на двухнедельный карантин и обратились ко всем клубам
Новина українською

По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19, говорят в "зелено-белом" клубе.

Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса в карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек).

Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

Читайте такжеОбщее количество инфицированных COVID-19 в Карпатах - 26 человек - источник

Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская Ассоциация футбола и Премьер-лига.

Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменено любые тренировки.

Обращаемся к высоким футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины - максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто.

Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровы игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) УАФ коронавирус карантин
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Источник:
Карпати

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Комментарии (12)
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ПетроФ (Луцьк)
02.06.2020 в 17:04
Дивно що масово захворіли саме на початок відновлення чемпіонату. Що це? Безвідовідальність керівництва чи запланована акція? В любому випадку КЛ не заслуговують бути в вишці.
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0
0
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Napoli
02.06.2020 в 16:32
А к чему здесь нытье, люди? К ЧЕМУ? Пропустят матчи - отыграют их, в противном случае технические поражения. Всё. Нет никаких мировых сговоров здесь, угомоните свои пердаки
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
02.06.2020 в 16:53
Уважаемый, с каких высоких гор ты спустился. Это УКРАИНСКИЙ футбол. тут своя атмосфера и правила игры (по большей частью ситуативные и переменчивые)
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+1
0
avatar
Napoli
02.06.2020 в 17:01
Или доиграют позже, или технари. Два выхода из ситуации. Причем здесь атмосфера и горы?
0
0
avatar
Байкал (Lviv)
02.06.2020 в 16:22
Не вірте Смалійчуку .Він аферист. А ці гуманні заклики продовжувати без нас - також не просто так. Все вилізе в кінці сезону,коли стане питання про виліт, а тут інвалід,якого не можна виганяти в першу лігу,так як не зіграли всіх матчів , взяли на себе всю пандемію в світі. Готуйте медалі і будьте готові ще рік терпіти всі інтрижки цього клубу. Шкода ,що назва Карпати належить цьому зборищу.
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+1
-2
Fritz (Кузнецовск)
02.06.2020 в 16:17
Хто всрався- невістка, ой Карпати! Жалійте нас нещасних. Ми ж леви, а ви гівно, вродє так "лисий" писав... Не встигнуть дограти свої матчі (а вони і не сильно хочуть, да і немає там кому) В першу лігу- однозначно!!!!!
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
02.06.2020 в 16:10
ну и буй с ними. Динамо Дрезден теперь играет через три дня на четвертый. Пусть и эти рас..дяи так играют. Если до конца чемпа не управятся, защитать в оставшихся играх технари. За инроками следит клуб. Вот пусть клуб и напрягается.
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+3
-1
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scorpius (Ck)
02.06.2020 в 16:07
То что там, финал Кубка во Львове?
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
02.06.2020 в 15:50
Здоровья всем. Похоже для Карпат сезон закончен. И вроде как отправлять их в Першу лигу не очень красиво и оставлять вместо кого-нибудь из Першой лиги тоже не по делу ... делать 16 команд ???
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+4
-1
Глюк Львів (Лемберг)
02.06.2020 в 15:45
Чекаєм експертів з всесвітньої змови масонів, біла гейтса та олега смалійчука.
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+4
0
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Napoli
02.06.2020 в 16:29
Жду лично здесь харьковского ящера с Нибуру
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
02.06.2020 в 15:34
Смалийчук рулит....
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+2
-5


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