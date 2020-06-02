Карпаты ушли на двухнедельный карантин и обратились ко всем клубам

По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19, говорят в "зелено-белом" клубе.

Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса в карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек).

Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

Согласно протоколу, о ситуации в лагере команды были оперативно уведомлены Украинская Ассоциация футбола и Премьер-лига.

Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменено любые тренировки.

Обращаемся к высоким футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины - максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто.

Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровы игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть чемпионат.