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Дуэлунд: Милевский и Алиев? Без понятия, кто это

Премьер-лига
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Блиц-опрос для хавбека киевлян

Дуэлунд: Милевский и Алиев? Без понятия, кто это
Новина українською

22-летний датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился мнением о своих одноклубниках.

– Из украинцев с кем чаще общаетесь?

– С Сидорчуком и Виктором Цыганковым. Все очень просто – они говорят по-английски на хорошем уровне.

– Кто обладает самым большим авторитетом в команде?

– Денис Бойко и Сергей Сидорчук.

– Кто лучше всех играет головой?

– Попов.

– У кого самый могучий удар?

– Андриевский.

– Вы знаете, кто такие Алиев и Милевский?

– Без понятия. Кто это?

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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