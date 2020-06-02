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Дуэлунд: Милевский и Алиев? Без понятия, кто это
Блиц-опрос для хавбека киевлян
22-летний датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился мнением о своих одноклубниках.
– Из украинцев с кем чаще общаетесь?
– С Сидорчуком и Виктором Цыганковым. Все очень просто – они говорят по-английски на хорошем уровне.
– Кто обладает самым большим авторитетом в команде?
– Денис Бойко и Сергей Сидорчук.
– Кто лучше всех играет головой?
– Попов.
– У кого самый могучий удар?
– Андриевский.
– Вы знаете, кто такие Алиев и Милевский?
– Без понятия. Кто это?
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