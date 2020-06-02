Дуэлунд: Милевский и Алиев? Без понятия, кто это

22-летний датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился мнением о своих одноклубниках.

– Из украинцев с кем чаще общаетесь?

– С Сидорчуком и Виктором Цыганковым. Все очень просто – они говорят по-английски на хорошем уровне.

– Кто обладает самым большим авторитетом в команде?

– Денис Бойко и Сергей Сидорчук.

– Кто лучше всех играет головой?

– Попов.

– У кого самый могучий удар?

– Андриевский.

– Вы знаете, кто такие Алиев и Милевский?

– Без понятия. Кто это?