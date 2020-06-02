Ящишин: Будем просить УПЛ и УАФ о переносе матчей Карпат

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в эфире ТК Футбол прокомментировал вспышку коронавируса среди игроков и работников клуба.

"Футбол отходит на задний план, нужно решать вопросы по здоровью наших игроков и работников. У меня появилась мысль, что нужно собрать всех здоровых футболистов, закрыть на базе, добавить игроков дубля, U-19 и продолжать чемпионат. Но, наверное, это была поспешная мысль. Потому что врачи не советуют это делать. Мы все равно вынуждены все уйти на карантин двухнедельный - и те, кто инфицирован, и те, кто нет.

Мы хотим продолжать чемпионат, но сейчас не можем. Как только закончится карантин, мы хотим доиграть. Будем просить УПЛ и УАФ, чтобы наши матчи перенесли. Если после карантина будут хорошие тесты, то мы будем готовы доигрывать любым составом", - сказал Ящишин.