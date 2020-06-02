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Ящишин: Будем просить УПЛ и УАФ о переносе матчей Карпат

Премьер-лига
(2 голосов)

"Мы хотим продолжать чемпионат, но сейчас не можем"

Ящишин: Будем просить УПЛ и УАФ о переносе матчей Карпат
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в эфире ТК Футбол прокомментировал вспышку коронавируса среди игроков и работников клуба.

"Футбол отходит на задний план, нужно решать вопросы по здоровью наших игроков и работников. У меня появилась мысль, что нужно собрать всех здоровых футболистов, закрыть на базе, добавить игроков дубля, U-19 и продолжать чемпионат. Но, наверное, это была поспешная мысль. Потому что врачи не советуют это делать. Мы все равно вынуждены все уйти на карантин двухнедельный - и те, кто инфицирован, и те, кто нет.

Мы хотим продолжать чемпионат, но сейчас не можем. Как только закончится карантин, мы хотим доиграть. Будем просить УПЛ и УАФ, чтобы наши матчи перенесли. Если после карантина будут хорошие тесты, то мы будем готовы доигрывать любым составом", - сказал Ящишин.

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В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
02.06.2020 в 17:36
Дружище Ящишин! Ваше место Первая Лига! Креатив Смайличука понятен всем
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