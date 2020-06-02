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Исполнительный директор УПЛ: Говорить, что есть угроза сезону – не вижу оснований для этого

Премьер-лига
(1 голосов)

Ситуация с Карпатами пока что под контролем

Исполнительный директор УПЛ: Говорить, что есть угроза сезону – не вижу оснований для этого
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире ТК "Футбол" высказал своем мнение о том, как вспышка коронавируса в "Карпатах" повлияет на сезон в УПЛ.

"Сейчас команда идет на самоизоляцию на две недели. У нас нет подтверждения того, что у других представителей клуба отрицательные результаты, ведь со временем они могут измениться.

Согласно рекомендациям и требованиям, клуб идет на двухнедельную самоизоляцию, а после этого снова будет сдавать тесты.

"Карпаты" не сыграют в 25-м туре УПЛ с "Ворсклой", и в 26-м туре с "Днепром-1" тоже. Две недели клуб будет на самоизоляции.

Если и после этого у "Карпат" будут положительные тесты, это уже будет внештатная ситуация. Будем собираться и принимать решение. Но давайте будем верить в лучшее и надеяться, что "Карпаты" смогут полноценно завершить сезон.

Уверен, что мы все делаем согласно требованиям Минздрава и правительства. Говорить, что есть какая-то угроза сезону УПЛ – не вижу оснований для этого", - сказал Дикий.

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В статье: Карпаты (Львов) Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
02.06.2020 в 17:49
В каком году будете доигрывать?
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