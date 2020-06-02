Официально: Матч Десна - Шахтер состоится в Киеве на Олимпийском

Календарный матч 25-го тура УПЛ, в котором "Десна" примет "Шахтер", перенесен в столицу Украины.

По договоренности сторон, поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". При этом, номинальными хозяевами поля будут "горняки".

Таким образом, встреча "Шахтер" – "Десна" состоится 6 июня на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.