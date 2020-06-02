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Официально: Матч Десна - Шахтер состоится в Киеве на Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

Номинальными хозяевами поля будут горняки

Официально: Матч Десна - Шахтер состоится в Киеве на Олимпийском
Новина українською

Календарный матч 25-го тура УПЛ, в котором "Десна" примет "Шахтер", перенесен в столицу Украины.

По договоренности сторон, поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". При этом, номинальными хозяевами поля будут "горняки".

Таким образом, встреча "Шахтер" – "Десна" состоится 6 июня на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

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В статье: НСК Олимпийский Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (9)
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aleks68
02.06.2020 в 18:09
ноющему mizu-как быть быть с 11-ю девочками в составе динамо?смени пластинку и посмотри на себя в зеркало
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+3
-3
avatar
Evgenariys (Чернигов)
02.06.2020 в 18:36
в составе Динамо ноющих степанид нету, как и мерзких даш
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+3
-3
aleks68
02.06.2020 в 18:49
а что в твоём динамо вообще есть?пальцы веером и немеряные понты. особенно в начале сезона.а потом всё как всегда. валерий васильевич лобановский (земля ему пухом)не икает на небесах глядя на "успехи"клуба?и чем дальше тем страшнее.виноваты все кроме тренеров и хозяев увы уже не великого клуба
+2
-2
avatar
Evgenariys (Чернигов)
02.06.2020 в 19:17
Динамо не мое, а суркисов, и я за него не болею, но отвращения этот клуб, как кротосрань, не вызывает, именно потому, что там нету таких гнид как даша и степанида, и раки с цыганами тоже
+1
0
avatar
Инспектор ( )
02.06.2020 в 17:48
Спасибо Игорю Михайловичу - дозволив
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+1
-2
mizu (Южноукраїнськ)
02.06.2020 в 17:34
А дєвочка Стьопа буде грати, чи вона травмувалась.
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+3
-4
aleks68
02.06.2020 в 18:10
ноющий ж.....з с шершавым языком
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+2
-3
avatar
Evgenariys (Чернигов)
02.06.2020 в 18:35
вона обдрочилась, но то таке, в составе коцлов всегда должна быть даша, сейчас и.о. даши девочка степанида
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+3
-3
aleks68
02.06.2020 в 18:51
чья бы корова мычала
+1
-2


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