Премьер-лига
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Официально: Матч Десна - Шахтер состоится в Киеве на Олимпийском
Номинальными хозяевами поля будут горняки
Календарный матч 25-го тура УПЛ, в котором "Десна" примет "Шахтер", перенесен в столицу Украины.
По договоренности сторон, поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". При этом, номинальными хозяевами поля будут "горняки".
Таким образом, встреча "Шахтер" – "Десна" состоится 6 июня на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (9)
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aleks68
02.06.2020 в 18:09
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Evgenariys (Чернигов)
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aleks68
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Evgenariys (Чернигов)
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Инспектор ( )
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mizu (Южноукраїнськ)
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