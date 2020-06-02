  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер готовится к Десне. Бондаренко, Майкон, Бондарь и Малышев работают индивидуально
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер готовится к Десне. Бондаренко, Майкон, Бондарь и Малышев работают индивидуально

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки начали подготовку к матчу с Десной

Шахтер готовится к Десне. Бондаренко, Майкон, Бондарь и Малышев работают индивидуально
Новина українською

Утром 2 июня игроки "Шахтера" провели первую тренировку после матча с "Динамо" (3:1).

Занятие было направлено на восстановление. Футболисты, которые участвовали в воскресном классико с киевлянами, занимались в общей группе ровно час. Для остальных тренерский штаб дополнительно организовал двусторонку на трети поля.

Индивидуальная программа у травмированных Артема Бондаренко, Майкона, Валерия Бондаря и Максима Малышева.

Напомним, что свой следующий матч в УПЛ "Шахтер" проведет в субботу 6 июня против "Десны", причем по договоренности сторон поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев Валерий Бондарь Майкон де Андраде Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...