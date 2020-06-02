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Шахтер готовится к Десне. Бондаренко, Майкон, Бондарь и Малышев работают индивидуально
Горняки начали подготовку к матчу с Десной
Утром 2 июня игроки "Шахтера" провели первую тренировку после матча с "Динамо" (3:1).
Занятие было направлено на восстановление. Футболисты, которые участвовали в воскресном классико с киевлянами, занимались в общей группе ровно час. Для остальных тренерский штаб дополнительно организовал двусторонку на трети поля.
Индивидуальная программа у травмированных Артема Бондаренко, Майкона, Валерия Бондаря и Максима Малышева.
Напомним, что свой следующий матч в УПЛ "Шахтер" проведет в субботу 6 июня против "Десны", причем по договоренности сторон поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".