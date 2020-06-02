Санин: Карпаты согласились сыграть в Мариуполе два матча подряд - 1 и 4 июля

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о ситуации с отмененным матчем 24-го тура УПЛ против "Карпат" из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

— Почти три месяца в нашем чемпионате была пауза. И вот принято решение о рестарте, команда едет на игру и неожиданно узнает, что надо возвращаться. Что тогда чувствовали ребята? Наверняка, они были разочарованы?

— Вы абсолютно правы. Когда было принято решение об остановке автобуса, у футболистов наступило разочарование. Ребята ожидали, готовились к рестарту чемпионата, хотели показать красивый футбол. Но, к сожалению, вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Если бы речь шла о стандартном случае (1-2 заболевших), который прописан в медицинском протоколе, то у нас был бы четкий алгоритм как действовать: заболевшие должны были изолироваться, а остальные члены команды пройти тестирование. Но это был "форс-мажор" — у "Карпат" были 3 позитивных результата теста и 3 условно позитивных. Этот случай выходил за рамки протокола и требовал принятия быстрого, но взвешенного решения. Мы провели консультации с руководством УАФ, УПЛ и приняли солидарное решение о том, что наша команда возвращается домой. Так как шла речь о реальной угрозе здоровью наших футболистов. Конечно, ребята были расстроены, разочарованы, но они понимали почему было принято такое решение.

— Клуб понес финансовые убытки из-за такой ситуации. Вопрос об их компенсации будет подниматься? К тому же, если примут решение о переносе матча, то "Мариуполю" вновь придется ехать во Львов.

— Есть экономика, но есть и человеческие отношения. Мы понимаем, что с "Карпатами" случилась беда. От которой не застрахован ни один клуб. В стране эпидемия, мы все продолжаем жить в режиме карантина. Мариуполь и Львов находятся в разных частях Украины и расстояние между нашими городами колоссальное. Естественно, мы понесли серьезные финансовые затраты на организацию этой поездки. В пятницу, когда команда выезжала, железнодорожный транспорт еще не работал, поэтому мы вынуждены были ехать на автобусе. Для того, чтобы выполнить требование Регламента, мы специально включили в поездку остановку в Киеве. Там мы провели тестирование в сертифицированной лаборатории и переночевали. В субботу утром мы получили результаты (Слава Богу, все ребята здоровы). Естественно, это все очень серьезные затраты. Но говорить о компенсации со своим коллегой из "Карпат" Ростиславом Ящишиным в такой ситуации я не стал. Также мы не поднимали вопрос о техническом поражении. Наша официальная позиция — мы не требуем технического поражения "Карпат"!

Я озвучил Ростиславу другое предложение: с учетом того, что мы практически доехали до Львова и вынуждены были возвращаться назад, то было бы логично провести этот матч в Мариуполе. Есть удобная дата — 1-е июля. На 4-е июля запланирован наш ответный календарный матч с "Карпатами", поэтому им все равно к нам ехать. Так они приедут раньше и мы сыграем две игры подряд. Коллеги из "Карпат" нашу позицию приняли.

Для нас важно, чтобы чемпионат не останавливался, а во главе был спортивный принцип. Слава Богу, сезон был возобновлен и теперь самое главное доиграть его.

— Мы помним, как раньше клубы Премьер-лиги между собой часто спорили, конфликтовали. Сегодня ФК "Мариуполь" и ФК "Карпаты" показали пример всему футбольному сообществу как необходимо вести диалог.

— Умение слушать и слышать важно не только в футболе, но и в бизнесе, политике. Я действительно надеюсь, что мы показали пример и скандалов в нашем футболе станет меньше, а здорового диалога больше.