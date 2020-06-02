Владимир Шаран: О Лиге чемпионов никто не думает

Главный тренер александрийцев рассказал о "карантинном" футболе, поделился впечатлениями о победе над "Зарей" и поделился особенностями двухмесячного тайм-аута в чемпионате

- Какие ощущения после возвращения футбола?, - интересуюсь у главного тренера александрийцев.

- Когда мы узнали, что 30 мая возобновляется сезон, то были приятные ощущения. Хотя я поначалу думал, что рестарт чемпионата перенесут на 6 июня. Но ничего страшного в переносе мы не видим. Понятно, что стопроцентной готовности у каждой команды сейчас нет, разве что кроме "Шахтера". Приятно, что наконец-то мы вернулись к футболу. Прежде всего, это касается футболистов, ведь это их профессиональная работа. Правда, мы и во время карантина работали, просматривая видео, однако все же не хватало позитивных эмоций. Таких, как после победы над "Зарей".

НЕМЕЦКАЯ ДИСЦИПЛИНА И ЧУВСТВО ЛОКТЯ

- Что из нововведений, связанных с соблюдением безопасности в связи с карантином вас удивило больше всего - как со знаком "плюс", так и "минус"?

- Да ничего. Все готовились к этому, все хорошо осознавали. Однако не могу сказать, что буквально все строго придерживаются рекомендаций. Мы, как и другие клубы элиты, тоже получили письма с рекомендациями Премьер-лиги. Однако как бы там не было, а дисциплина у нас все же не немецкая (улыбается). Наблюдая за трансляциями матчей Бундеслиги понимаешь, что этого пока в нашем футболе нет. Поэтому повторюсь: меня ничего из нововведений особо не удивило. Так, ребята не обнимаются, а с коллегами из команд-соперниц нужно здороваться по-другому - с помощью локтей. Но это все, надеюсь, лишь временно. Единственное, что огорчает, так это отсутствие болельщиков. Их нам не хватает.

- Пустые трибуны на ваших подопечных не действовали угнетающе?

- Не могу сказать, чтобы угнетающе. Однако когда ты играешь дома, а болельщиков нет, то понятно, что не хватает привычной атмосферы. Впрочем, в матче с "Зарей" мы слышали поддержку наших поклонников за стадионом. И это радовало. Когда тренеры во время матча полностью сосредотачиваются на игре, то не всегда думают о болельщиках. Футболистам же их наличие и поддержка нужны больше.

ПРАВИЛЬНАЯ ТАКТИКА - ЗАЛОГ УСПЕХА

- Были предположения, что до рестарта чемпионата ваша команда не успеет набрать оптимальную форму?

- Конечно. И каждый день футболисты работали по программе, в которой были расписаны микроциклы. В это время у нас в основном была неспецифическая работа. Ребята занимались индивидуально в домашних условиях, работая над поддержанием физических кондиций. А когда собрались вместе, то конечно же, было заметно, что игроки еще не готовы максимально отрабатывать все 95 минут. И первая игра показала, что в целом наши футболисты находятся в неплохих кондициях.

- Да, согласен. Судя по телетрансляции поединка, то их готовность, пожалуй, выглядит процентов на 80...

- Думаю, что меньше. Просто мы выбрали правильную тактику на эту игру, ведь хорошо понимали, что нам не хватит сил для того, чтобы прессинговать такого хорошего соперника. Соперника, который очень хорошо владеет мячом, умеет играть в пас и имеет в своем составе квалифицированных футболистов. Поэтому прилагая меньше усилий на прессинг, мы более грамотно и компактно играли в средней зоне. То, что у нас и получалось. Были у нас и хорошие атаки, о чем свидетельствует количество созданных голевых моментов у чужих ворот.

- Возможности соперника "карантинного" образца вам были хорошо известны?

- Один контрольный матч из сыгранных "Зарей" в это время я посмотрел. Имею в виду встречу с "Днепром-1", в которой была ничья 1:1. Поэтому информации у меня было достаточно. Мы, правда, не знали, каким в итоге будет стартовый состав соперника, но при этом обратили внимание на то, что некоторые игроки не принимали участия в поединке с "Днепром-1".

ПОДАРОК ДЛЯ ЗАПОРОЖАНА

- В этом матче не смог принять участие Андрей Запорожан, который перенес операцию. Эта кадровая потеря стала для вас неожиданностью?

- Учитывая, что Запорожану уже 37 лет, мы понимали, что он хотел завершить этот сезон на мажорной ноте, после чего повесить бутсы на гвоздь и перейти на тренерскую работу. По крайней мере, об этом мне говорил сам Андрей. Конечно, было неприятно видеть, как во время тренировки на ровном месте он получил серьезную травму. Футболист делал рывок и почувствовал боль - это был разрыв ахилла, что и подтвердило потом специальное обследование. Это серьезная кадровая потеря для нас, ведь Запорожан является капитаном, он - душа команды. Ребята это хорошо понимали, поэтому сделали для Андрея хороший подарок в виде победы.

- Насколько известно, Запорожану предложена работа в клубе...

- Да, работа предложена, однако мы с Андреем на эту тему еще не общались. Поэтому ответа от него пока не получили. Пусть он вылечится, а уже потом в спокойном состоянии взвешенно примет решение. Вместе с тем хотелось бы поблагодарить президента нашего клуба Сергея Кузьменко, который дал согласие на финансовую поддержку на период реабилитации Запорожана. Это очень приятно.

ЕВРОКУБКОВАЯ ЦЕЛЬ АЛЕКСАНДРИИ

- Победа над "Зарей" еще больше усилила интригу в турнирной таблице. Повышенные премиальные были предусмотрены?

- Мы никогда не знаем о премиальных до матча. Знаем лишь о том, что когда побеждаем, то президент сам решает относительно вознаграждения. Бывает, когда после игры он идет в раздевалку, то со мной советуется. На этот раз он сам принял решение, и я думаю, что все остались довольными. Сергей Кузьменко оценивает игру, работу ребят и результат - и на основании этих факторов определяется с премиальными. Ему понравилась наша игра против "Зари" и, конечно же, победа над очень сильным соперником. Поэтому могу сказать, что в плане материальных вознаграждений он нас никогда не обижает.

- Похоже, что "Александрия" настроена на борьбу за призовое место довольно решительно...

- Да, конечно. Хочется подтвердить, что мы и в этом году тоже способны навязать борьбу за бронзовые награды.

- Говорят, что аппетит приходит во время еды. Про второе место не думали?

- Нет. У нас стоит задача попасть в еврокубковый турнир. А за второе место, если честно, никто не думает. Ведь мы понимаем, что "Динамо" есть "Динамо", да и "Заря" выглядит достаточно серьезно. "Александрия" же является скромной командой, которая, конечно, хочет одерживать победы и выполнить еврокубковую задачу. А о Лиге чемпионов никто не думает.

- Насколько сказался вынужденный карантин на финансовом состоянии клуба и футболистов?

- Сказался, конечно. У нас был разговор с президентом клуба относительно финансирования в период карантина. К нему ребята отнеслись с пониманием и даже поддержали нас. За время карантина заработная плата будет меньше на двадцать процентов, и на это все футболисты дали согласие. У меня, как главного тренера, и у ребят всегда есть взаимопонимание с нашим президентом. А это многое значит.

КОГДА ЭМОЦИИ БЬЮТ ЧЕРЕЗ КРАЙ

- Поединок с "Зарей" стал для вас юбилейным, 200-м на посту главного тренера "Александрии". Что-то кроме победы вам подопечные еще подарили?

- Ничего такого не дарили. Если честно, то я даже и не знал о двухсотом матче. Об этом узнал только во время флеш-интервью. Впрочем, количество моих матчей не является главным. Самое важное для меня - это чтобы команда побеждала и показывала содержательную игру.

- Не могу не спросить: какой матч из сыгранных в чемпионатах страны "Александрией" стал для вас самым памятным?

- Таких у меня два, причем если их сравнивать, то выделить какой-то один невозможно. Они по значимости для меня одинаковые. В них были победа над "Шахтером" в Харькове в сезоне-2017/18, когда Полярус забил два мяча. Хорошая была игра, да и эмоции тогда были невероятные! А еще назвал бы домашний выигрыш у "Динамо" в сезоне-2018/19. Кстати, динамовцев мы побеждали и в игре на кубок. А вот что касается самых памятных поединков вообще, то таким стал матч Лиги Европы с французским "Сент-Этьеном". Как раз в тот день у жены был день рождения. По ходу матча мы проигрывали 0:2, однако Безбородько и Задирака сравняли счет. Были такие эмоции, которых у меня за период работы в "Александрии" еще не было.

КАРАСЬ И КАРП БЛАГОДАРЯ… АДМИНИСТРАТОРУ

- Как вы проводили время в период карантина?

- Из Александрии никуда не выезжали, все время находились в городе. Было достаточно времени для того, чтобы побольше побыть с семьей. Мы много гуляли вместе с женой и дочерью. В частности, в расположенном неподалеку небольшом лесу. А потом ехали на базу, где занимались в тренажерном зале. При этом я не прекращал заниматься текущими делами, через день встречаясь с тренерским штабом. За это время просматривали много матчей, изучая игру других команд. А еще искали новые упражнения в интернете. Словом, все время были в работе.

- А о хобби - рыбалке не забывали?

- (Смеется). Никогда раньше на рыбалку я не ездил, однако за время моей работы в Александрии к этому виду отдыха уже успел привыкнуть. Содействовал администратор нашей команды Александр Дробот, который, можно сказать, и "присадил" меня на проведение времени с удочкой / спиннингом в руках у водоема. И скажу вам, приятно, когда есть куда поехать порыбачить. Особенно в карантин, когда выезжали на реку раз в неделю.

- И как улов?

- Немножко удалось рыбы поймать. Что приятно отметить, рыбачить начала и моя дочь. Причем, ей удавалось потягивать и карасиков, и карпа.