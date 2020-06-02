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Газиантепспор готов продлить аренду Кайоде до конца июля

Премьер-лига
(2 голосов)

Турецкий клуб контактирует с Шахтером

Газиантепспор готов продлить аренду Кайоде до конца июля
Новина українською

Форвард "Шахтера" Оларенважу Кайоде, который выступает в аренде в турецком "Газиантепспоре", устроил демарш и не появляется на тренировках клуба.

Нигериец считает, что срок его аренды истек в конце мая и поэтому игнорирует тренировки. Изначально турецкий клуб пригрозил нападающему судом, однако также не против уладить проблему полюбовно.

Как сообщает Sport.ua, в настоящий момент "Газиантеп" пытается согласовать с "Шахтером" вопрос продления договора аренды Кайоде до конца июля. Переговоры находятся на начальной стадии, хотя турецкий клуб рассчитывает решить вопрос как можно скорее.

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Напомним, что 27-летний Кайоде в этом сезоне в составе "Газиантепспора" забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в турецкой Суперлиге, его называют одним из ключевых игроков команды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Газиантепспор (Турция) Оларенваджу Кайоде
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Источник:
sport.ua

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