Премьер-лига
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Официально: Два ближайших матча Карпат не состоятся. В клубе 25 инфицированных
Будущее Карпат туманно
Украинская Премьер-лига официально объявила, что матчи 25-го тура "Ворскла" - "Карпаты" и 26-го "Карпаты" - "Днепр-1" не состоятся.
По официальной информации, в львовском клубе после повторных тестов на COVID-19 выявлено 25 положительных результатов у игроков и среди персонала
Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, а в клубе полностью отменены любые тренировки и введен карантин минимум на две недели.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (4)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.06.2020 в 19:37
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Evgenariys (Чернигов)
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aleks68
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Инспектор ( )
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