  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Два ближайших матча Карпат не состоятся. В клубе 25 инфицированных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Два ближайших матча Карпат не состоятся. В клубе 25 инфицированных

Премьер-лига
(1 голосов)

Будущее Карпат туманно

Официально: Два ближайших матча Карпат не состоятся. В клубе 25 инфицированных
Новина українською

Украинская Премьер-лига официально объявила, что матчи 25-го тура "Ворскла" - "Карпаты" и 26-го "Карпаты" - "Днепр-1" не состоятся.

По официальной информации, в львовском клубе после повторных тестов на COVID-19 выявлено 25 положительных результатов у игроков и среди персонала

Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, а в клубе полностью отменены любые тренировки и введен карантин минимум на две недели.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Карпаты (Львов) СК Днепр-1 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.06.2020 в 19:37
Мутная история...Засчитать технические поражения и в пердив.
Ответить
0
0
avatar
Evgenariys (Чернигов)
02.06.2020 в 18:45
протащат Карпаты в след сезон
Ответить
0
0
aleks68
02.06.2020 в 18:55
за какие заслуги?
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
02.06.2020 в 19:05
А так кому то надо и все тут
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...