Официально: Два ближайших матча Карпат не состоятся. В клубе 25 инфицированных

Украинская Премьер-лига официально объявила, что матчи 25-го тура "Ворскла" - "Карпаты" и 26-го "Карпаты" - "Днепр-1" не состоятся.

По официальной информации, в львовском клубе после повторных тестов на COVID-19 выявлено 25 положительных результатов у игроков и среди персонала

Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, а в клубе полностью отменены любые тренировки и введен карантин минимум на две недели.