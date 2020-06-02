Ротор Хацкевича, а также украинские и белорусские клубы интересуются Кадимяном

Армянский полузащитник "Немана" из Гродно Гегам Кадимян, который выдал отличный стартовый отрезок в чемпионате Беларуси, находится в сфере интересов нескольких клубов.

Наибольший интерес к армянскому вингеру проявляет волгоградский "Ротор", который тренирует Александр Хацкевич.

Также сообщается, что 27-летним футболистом заинтересованы ряд клубов из Украины и Беларуси.

Напомним, что Кадимян возглавляет список бомбардиров чемпионата Беларуси, забив 7 голов в 10 матчах.

Ранее Кадимян долго и продуктивно выступал в украинских командах - харьковском "Арсенале", "Титане", "Сумах", "Говерле", "Олимпике", "Карпатах", "Заре" и "Ворскле".