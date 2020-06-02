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Защитник Динамо Денис Попов пропустит матч с Александрией из-за перебора желтых карточек

Премьер-лига
(2 голосов)
Защитник Динамо Денис Попов пропустит матч с Александрией из-за перебора желтых карточек
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В воскресенье, 7 июня, "Динамо" в рамках 25-го тура УПЛ примет "Александрию".

У киевлян не сыграет основной центрбек Денис Попов. В матче против "Шахтера" (1:3) он получил 4-ю желтую карточку в чемпионате и теперь пропустит один поединок.

Кроме того, продолжает отбывать годичную дисквалификацию Артем Беседин.

У "Александрии" проблем с составом по дисциплинарным причинам нет.

Напомним, что поединок начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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