Матч Шахтер - Динамо транслировался в 23 странах

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий уточнил, в какие страны были проданы права на телетрансляцию матча 24-го тура премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо" (3:1).

По словам Дикого, матч был продан в Сербию, Словению, Черногорию, Хорватию, Боснию, Македонию, Косово, Чехию и Словакию. Также, кроме Украины, он транслировался на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Эстонии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Исполнительный директор УПЛ также уточнил, что продажей матча занималась Премьер-лига.

Ранее Дикий сообщил, что трансляция матча также была продана в страны Балтии.