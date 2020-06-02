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Матч Шахтер - Динамо транслировался в 23 странах

Премьер-лига
(1 голосов)

И это без учета Украины

Матч Шахтер - Динамо транслировался в 23 странах
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий уточнил, в какие страны были проданы права на телетрансляцию матча 24-го тура премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо" (3:1).

По словам Дикого, матч был продан в Сербию, Словению, Черногорию, Хорватию, Боснию, Македонию, Косово, Чехию и Словакию. Также, кроме Украины, он транслировался на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Эстонии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Исполнительный директор УПЛ также уточнил, что продажей матча занималась Премьер-лига.

Ранее Дикий сообщил, что трансляция матча также была продана в страны Балтии.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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