Тренер Динамо U-19: Предварительно, команда соберется в июле

Тренер "Динамо" (U19) Игорь Костюк рассказал о последних новостях в команде и планах на следующий сезон.

"Во время двухмесячного карантина ребята работали онлайн. После того, как УАФ приняла решение, что не будут доигрываться чемпионаты U19 и U21, мы дали ребятам паузу. И сейчас ждем, когда будет понимание, хотя бы приблизительное, когда будет начинаться новый чемпионат. Чтобы определиться с датами старта предсезонной подготовки.

Предварительно будем встречаться в июле. В начале или в середине – это зависит от начала чемпионата.

Что касается путевки в Юношескую лигу УЕФА, то нужно обращаться к тому, что прописала УАФ. Чемпионство в U19 никому в этом сезоне не присуждается, смотрится по текущим результатам без объявления чемпиона. Далее нужно будет руководствоваться рекомендациями и предписаниями УАФ, так как они хотят сохранить 2 путевки для украинских команд в Юношескую лигу", - сказал Костюк.