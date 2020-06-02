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Сергей Кравченко провел свой 250-й матч в УПЛ
Капитан держит марку
Матч 24-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Олимпик" (3:1) стал 250-м в элитном украинском дивизионе для капитана днепрян Сергея Кравченко.
Хавбек 117 матчей провел за "Днепр", 80 матчей за "Ворсклу", 24 – за "Волынь", 17 – за "Днепр-1" и 12 – за "Динамо".
Дебютировал в УПЛ 37-летний футболист 5 марта 2006-го в составе "Ворсклы".
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Источник:СК Днепр-1
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