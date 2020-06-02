Цыганык: Карпатам нужно доиграть сезон. В противном случае у клуба могут возникнуть проблемы с лицензированием

Украинский журналист и ведущий "ПроФутбола" Игорь Цыганик высказал свое мнение о состоянии дел в "Карпатах".

"У "Карпат" были серьезные проблемы с лицензированием в последние годы из-за невыплаты зарплаты футболистам. Сейчас, чтобы пройти лицензирование, команде нужно доиграть сезон. Если они не доигрывают, то при лицензировании можно найти немало проблем, на основании которых команде могут не выдать аттестат. Причем эта аттестация может повлиять не только на выступления команды в УПЛ, но и вообще на профессиональный статус клуба.

Кем доигрывать? У "Карпат" в заявке 60 человек (с игроками U-19 и U-21). Сейчас все будут изолированы: больные отдельно, здоровые отдельно. Но подготовка важна - необходимо завершить сезон. Говорить о спортивной составляющей трудно, но доиграть надо, чтобы можно было говорить о лицензии на следующий сезон.

Относительно смены руководства, то интересная история. Поскольку у "Карпат" было два инвестора, и продажа одной части без согласования остальной части была бы невозможна. Сейчас 50% собственности управляющей части "Карпат" принадлежат господину Смалийчуку, но ему надо договориться с другим инвестором львовской команды. Сейчас о перспективах команды говорить рано", - рассказал Цыганык.