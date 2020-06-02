Ящишин: Верю, что совместными усилиями вирус будет преодолен, Карпаты будут жить

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о нынешней ситуации в клубе после вспышки заболеваемости коронавирусом.

"Наш клуб оказался в крайне сложной ситуации – заболело много наших игроков и работников. Мы все вынуждены уйти на самоизоляцию и объявить двухнедельный карантин. Несмотря на такую ​​проблему, я лично верю в то, что мы победим.

Наши работники, которых вирус обошел стороной, уже предложили свою помощь и поддержку инфицированным – купить продукты или вещи первой необходимости, помочь материально. Мэр Львова Андрей Садовый пообещал свою поддержку, помощь и содействие "в любое время дня и ночи".

Я получил огромное количество звонков и сообщений от футбольных людей Украины – все они подбадривали и убеждали, что совместными усилиями вирус будет преодолен.

Конечно, не мог остаться в стороне нашей проблемы и новый владелец "Карпат" Олег Смалийчук. Сейчас он активно ищет варианты, чтобы как можно быстрее попасть во Львов и быть вместе со своим клубом. Никто из инфицированных не останется без помощи, все получат поддержку.

За более чем 50-летнюю историю "Карпаты" переживали сложные времена. Наверное, сейчас один из самых трудных периодов нашего клуба.

Но я верю, что совместными усилиями вирус будет преодолен, и мы снова соберемся на наших рабочих местах – на футбольных полях, за офисными столами или за водительским рулем.

"Карпаты" будут жить – именно благодаря вам, тем, кто этого хочет", – сказал Ящишин.