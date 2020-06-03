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Через месяц Карпатам придется расстаться с одним из лидеров

Премьер-лига
(2 голосов)

Играть с "Мариуполем" - уже без него

Через месяц Карпатам придется расстаться с одним из лидеров
Новина українською

Это центральный полузащитник "зелено-белых" Егор Назарина. Его действующий контракт львовский клуб арендует у бельгийского "Антверпена".

Егора на телеканале Футбол спросили, какова ситуация с его контрактом в "Карпатах" на данный момент.

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У меня 30 июня истекает аренда. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в "Антверпен".

Напомним, что футболист присоединился к "Карпатам" в начале сентября 2019-му ради игровой практики, которую в "Антверпене" получал далеко не всегда.

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В статье: Карпаты (Львов) Егор Назарина
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Источник:
ТК Футбол

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