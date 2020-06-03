Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Через месяц Карпатам придется расстаться с одним из лидеров
Играть с "Мариуполем" - уже без него
Это центральный полузащитник "зелено-белых" Егор Назарина. Его действующий контракт львовский клуб арендует у бельгийского "Антверпена".
Егора на телеканале Футбол спросили, какова ситуация с его контрактом в "Карпатах" на данный момент.
У меня 30 июня истекает аренда. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в "Антверпен".
Напомним, что футболист присоединился к "Карпатам" в начале сентября 2019-му ради игровой практики, которую в "Антверпене" получал далеко не всегда.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Новости по теме
- 18:53 Украинские Санин: Карпаты согласились сыграть в Мариуполе два матча подряд - 1 и 4 июля
- 21:52 Украинские Цыганык: Карпатам нужно доиграть сезон. В противном случае у клуба могут возникнуть проблемы с лицензированием
- 06:45 Зарубежные Карпаты ушли на карантин, Реал съехал с Бернабеу. Главные новости за 2 июня
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...