Первый форвард, который забил 100 голов в УПЛ. Сергей Ребров отмечает День рождения

Сегодня, 3 июня, 46 лет исполняется замечательном форварду и универсалу атакующего звена на футбольном поле, а сегодня - успешному украинскому тренеру Сергею Реброву.

Мало кто сегодня вспомнит, что он застал еще последний чемпионат СССР. И где? В "Шахтере" под руководством Валерия Яремченко в 26 матчах Ребров забил 12 голов.

А уже с 1992-го почти на десятилетие перешел в киевское Динамо. Параллельно с тех пор Ребров начал играть и в национальной сборной Украины, за которую в 2006-м забил 15 голов.

В "Динамо" Сергей пережил главные мгновения славы, в клубе из столицы Украины он запомнился невероятными ударами издалека и удивительной прыгучестью, несмотря на низкий рост. Мячами головой он удивил не одного высоченного оппонента-защитника или вратаря.

В УПЛ есть свой "пантеон славы" лучших форвардов всех лет. А назвали его в честь ...кого бы вы думали? Конечно, это Клуб Сергея Реброва. Ему первому в УПЛ покорилась отметка в 100 голов. Он ее успешно перешел и остановился аж на ...123. А побить рекорд Сергея до сих пор удалось лишь одному футболисту.

После "Динамо" в карьере Сергея были английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", а потом турецкий "Фенербахче". За 5 лет в этих клубах Ребров настрелял 15 голов. Сергей вернулся на 3 года в "Динамо" и завершил карьеру в российском "Рубине" 2009 года.

Тренерскую карьеру Ребров начал помощником в киевском "Динамо". Уже в конце 2013 года, при Блохине, роль Сергея для руководства клуба очень выросла, к нему прислушивались при выборе наставника для главной команды. И наконец выбрали... именно Реброва.

И в этой роли Сергей изрядно всех удивил введением европейских методов работы, тщательной теоретической подготовкой к каждому сопернику. "Динамо" при нем дважды становилось чемпионом УПЛ, дважды - победителем Кубка Украины, попало в групповой этап Лиги чемпионов и успешно получалось в плей-офф. Но ...Ребров почему-то ушел в отставку.

Какое-то время Сергей возглавлял слишком "звездный" "Аль-Ахли" в Саудовской Аравии, а с 2018 года до сих пор поднял на новый уровень эффективности венгерский "Ференцварош". Притом не утихают слухи о возможном возвращении тренера на должность или в "Динамо", или в национальную сборную Украины. И что самое важное - сам он такой возможности не отрицает.

Если вам уже надоело много читать, посмотрите наше видео, где Сергей - один из героев.