Жена Степаненко выложила фото его повреждения после матча с Динамо

Маргарита, жена опорного полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, опубликовала в Сети фото лицо своего мужа после игры с киевским "Динамо".

Таким образом она ответила игрокам и болельщикам "Динамо", которые говорят о симуляции со стороны Тараса.

На фотографии акцент сделан на глазу футболиста.

Может я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, советую попробовать ткнуть себя в глаз пальцем, а потом пробежать 12 км. И желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не сльозилося.

Напомним, что из-за нарушения правил против Степаненко был отменен гол в ворота "Шахтера".