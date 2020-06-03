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Жена Степаненко выложила фото его повреждения после матча с Динамо
Поверим Степаненко?
Маргарита, жена опорного полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, опубликовала в Сети фото лицо своего мужа после игры с киевским "Динамо".
Таким образом она ответила игрокам и болельщикам "Динамо", которые говорят о симуляции со стороны Тараса.
На фотографии акцент сделан на глазу футболиста.
Может я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, советую попробовать ткнуть себя в глаз пальцем, а потом пробежать 12 км. И желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не сльозилося.
Напомним, что из-за нарушения правил против Степаненко был отменен гол в ворота "Шахтера".