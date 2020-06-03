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Жена Степаненко выложила фото его повреждения после матча с Динамо

Премьер-лига
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Поверим Степаненко?

Жена Степаненко выложила фото его повреждения после матча с Динамо
Новина українською

Маргарита, жена опорного полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, опубликовала в Сети фото лицо своего мужа после игры с киевским "Динамо".

Таким образом она ответила игрокам и болельщикам "Динамо", которые говорят о симуляции со стороны Тараса.

На фотографии акцент сделан на глазу футболиста.

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Может я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, советую попробовать ткнуть себя в глаз пальцем, а потом пробежать 12 км. И желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не сльозилося.

Напомним, что из-за нарушения правил против Степаненко был отменен гол в ворота "Шахтера".

Жена Степаненко выложила фото его повреждения после матча с Динамо - изображение 1

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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knmua(Киев) (Киев)
03.06.2020 в 09:57
Когда болит , печет и слезится играть не сможешь, а такую фотку может сделать каждый предварительно потерев кулачком глаз 10-15 секунд.
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