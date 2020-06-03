Юрий Калитвинцев выгонял Леоненко, но и удивлялся его чистоплотности

Украинский тренер, в прошлом - полузащитник "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал о своих взаимоотношениях с Виктором Леоненко, с которым вместе играли в команде в 1994-1997 годах. Потом Калитвинцев был тренером Леоненко в "Закарпатье" в 2001 году.

За годы в "Динамо" Калитвинцев Виктору Леоненко очень благодарен.

Витя мне очень помог в начале. Я жил в гостинице, он - рядом. Всегда говорил, что я могу у него остаться на ночлег, когда моя семья еще не приехала. Говорил, чтобы я завтракать приходил, чтобы потом вместе машиной на тренировку ехали. Так что я не чувствовал себя чужим. То же самое и на тренировках, но там я уже знал Сергея Шматоваленко, Андрея Ковтуна.

Калитвинцева удивляют критические разговоры о поведении Леоненко во времена карьеры.

Пишут, мол он Шевченко и Реброву говорил: "Подойдите сюда, папа выздоровел" ...Поверьте, это было с юмором! Да, возможно, с сарказмом. Но никакого "Слышишь, щенок, отвали, теперь я буду играть, я весь такой". Нет!

Юрий Калитвинцев выделяет Леоненко прежде всего как пылкого поклонника игры.

Он, как и все футболисты, не любил кроссы, но игра - это для него было святое! Жил с ним на базе. Вы бы видели, как он готовится, бутсы "вылизывает", тейп готовит, все чистенько, потому что он выходит на люди! Пусть это будет даже 10 зрителей на трибунах, он должен показать все свое мастерство! Если бы пускали на тренировки людей, 1000 или 500 человек, Витя был бы лучшим на тренировке! Он очень не любил проигрывать, не давал спуска другим. Очень любил футбол, но ...с определенной ленью. Все футболисты такие, только одни это скрывают, а другие - наоборот. Были тренировки, когда он боролся, шел в подкаты.

Отреагировал Калитвинцев и на истории о пьянках Виктора Леоненко.

Вот это придумали, мол, он прямо там пиво пил ... А кто не пил, не курил? Сабо говорит, что на сборе зашел к Вите, а там все в банках было. Может, это было до меня. Но и в такое я тоже не поверю! Опрятный Витя кинет банки в номере, в котором живет? Не поверю никогда.

Преувеличивают. Да, пиво пил. А другой пиво не будет, вес, мол - другое дело бутылка водки. Разве это лучше? Единственное что, пенальти дают не за то, что друг друга держиш, а за то, что вовремя не отпустил ...Витя просто немного чаще попадался.

Именно такой эпизод Калитвинцев вспомнил уже со своей тренерской карьеры в "Закарпатье".

Когда-то можно было выпить, когда-то - нельзя. Но однажды он выпил тогда, когда нельзя было, и я выгнал его из команды. Сказал, чтобы ему купили билет на поезд и - до свидания.

Когда нельзя было? Допустим, за 3 дня до игры или еще ближе к ней. После матча - пожалуйста. То есть, если выпивка может повредить ему именно в игре, то тогда пить нельзя.

Еще более конкретный пример. Витя отыграл весь матч, потом выпил пива, попарился и поехал домой, где выпил еще немного пива. В среду новая тренировка. У него - никаких проблем. Ни лишнего веса, ни давления, ни чего-то другого.

Но он, допустим, взял и приехал в этот день пьян. Ну или просто нетрезвый (я, честно говоря, как раз пьяным его ни разу не видел).

Тогда я и сказал, чтобы ему покупали билеты. Но потом ко мне пришли футболисты, стали за него просить. Я сказал им "нет", но они ответили, что берут за него ответственность на себя. Что ж, я сказал, что доверяю им, но если он еще раз так сделает, то они вместе с ним уйдут. Готовы? Готовы! Сколько-то дней мы с Витей не разговаривали, а потом я его спросил, что это было. Он ответил: "Да ничего, был виноват". Все, никаких проблем.