Денис Попов: Момент со Степаненко курьезный, нарушений с моей стороны не было

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал скандальный эпизод в Классическом украинском дерби с "Шахтером" в УПЛ (1:3).

Тогда после верховой борьбы Денис задел рукой глаза "опорника" "Шахтера" Тараса Степаненко, а уже через мгновение капитан "Динамо" Сергей Сидорчук забил гол. Однако он был отменен из-за нарушения правил со стороны Попова.

Приятно, что после двух месяцев возобновился чемпионат. Но, к сожалению, в матче с "Шахтером" у "Динамо" отрицательный результат. Это самое плохое впечатление от рестарта. Хотелось бы порадовать и болельщиков, и президента клуба, который был на трибуне. Не получилось. В первом тайме мы хорошо себя чувствовали. Бежали, игру контролировали.

А во второй половине встречи, согласился Денис, динамовцы подсели.