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Денис Попов: Момент со Степаненко курьезный, нарушений с моей стороны не было

Премьер-лига
(8 голосов)

"Второе место - любой ценой"

Денис Попов: Момент со Степаненко курьезный, нарушений с моей стороны не было
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал скандальный эпизод в Классическом украинском дерби с "Шахтером" в УПЛ (1:3).

Тогда после верховой борьбы Денис задел рукой глаза "опорника" "Шахтера" Тараса Степаненко, а уже через мгновение капитан "Динамо" Сергей Сидорчук забил гол. Однако он был отменен из-за нарушения правил со стороны Попова.

Приятно, что после двух месяцев возобновился чемпионат. Но, к сожалению, в матче с "Шахтером" у "Динамо" отрицательный результат. Это самое плохое впечатление от рестарта. Хотелось бы порадовать и болельщиков, и президента клуба, который был на трибуне. Не получилось.

В первом тайме мы хорошо себя чувствовали. Бежали, игру контролировали.

А во второй половине встречи, согласился Денис, динамовцы подсели.

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Момент со Степаненко, после которого судья отменила гол Сидорчука? На мой взгляд, курьезный. Нарушений с моей стороны не было. Прикосновение было, но, конечно, не такое, как это демонстрировал Тарас.

Не буду ничего говорить и комментировать по этому поводу. У нас есть специалисты, эксперты, они все придумают.

Матч с "Шахтером" уже позади. Надеюсь, мы будем добавлять в следующих встречах. Конкуренция за второе место обострилась. Но у нас есть цель - второе место любой ценой.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Денис Попов фол
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Комментарии (7)
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Hanter44 (Baburka)
03.06.2020 в 11:58
" Не буду ничего говорить и комментировать по этому поводу. У нас есть специалисты, эксперты, они все придумают."Вот так то!
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+2
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.06.2020 в 13:39
Это про жену степашки, уже придумала)
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.06.2020 в 11:57
У кротів очі в районі шиї. Тому степаненко схопився за лоба... Піппо Індзагі відпочиває.
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+2
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
03.06.2020 в 12:09
Ты бы хоть куриные мозги себе купил,ты штатный клоун тут
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+4
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.06.2020 в 12:15
Порівняно з такими убогими чмирями як ти курка виглядає як професор.
+2
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
03.06.2020 в 12:21
Ты вообще выглядишь, как кусок д е р ь ма
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
03.06.2020 в 12:41
Коли стара шльондра видає із себе незайману, це виглядає зовсім тупо.
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+1
-2


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