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Денис Попов: Момент со Степаненко курьезный, нарушений с моей стороны не было
"Второе место - любой ценой"
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал скандальный эпизод в Классическом украинском дерби с "Шахтером" в УПЛ (1:3).
Тогда после верховой борьбы Денис задел рукой глаза "опорника" "Шахтера" Тараса Степаненко, а уже через мгновение капитан "Динамо" Сергей Сидорчук забил гол. Однако он был отменен из-за нарушения правил со стороны Попова.
Приятно, что после двух месяцев возобновился чемпионат. Но, к сожалению, в матче с "Шахтером" у "Динамо" отрицательный результат. Это самое плохое впечатление от рестарта. Хотелось бы порадовать и болельщиков, и президента клуба, который был на трибуне. Не получилось.
В первом тайме мы хорошо себя чувствовали. Бежали, игру контролировали.
А во второй половине встречи, согласился Денис, динамовцы подсели.
Момент со Степаненко, после которого судья отменила гол Сидорчука? На мой взгляд, курьезный. Нарушений с моей стороны не было. Прикосновение было, но, конечно, не такое, как это демонстрировал Тарас.
Не буду ничего говорить и комментировать по этому поводу. У нас есть специалисты, эксперты, они все придумают.
Матч с "Шахтером" уже позади. Надеюсь, мы будем добавлять в следующих встречах. Конкуренция за второе место обострилась. Но у нас есть цель - второе место любой ценой.