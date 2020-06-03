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Олимпик проходит тестирование на COVID-19

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Олимпик проходит тестирование на COVID-19
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Вчерашний день, 2 июня, для дончан начался с теоретического занятия. Исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский разобрал поединок с "Днепром-1", указал футболистам на ошибки, а также отметил и положительные моменты в игре команды.

Затем наставник представил план занятия, после этого команда отправилась непосредственно на тренировку.

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Сессия состояла из фитнеса под руководством Антона Дяченко, игровых упражнений и двусторонки, где олимпийцы, помимо прочего, отрабатывали и тактические перестроения.

Сегодня у дончан запланированная утренняя тренировка, перед которой тренерский штаб, футболисты и персонал клуба пройдут плановое тестирование на COVID-19.

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В статье: Олимпик (Донецк) Антон Дяченко Игорь Климовский Днепр-1 тестирование карантин тренировк
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Источник:
Олімпік

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