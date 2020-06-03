Олимпик проходит тестирование на COVID-19

Вчерашний день, 2 июня, для дончан начался с теоретического занятия. Исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский разобрал поединок с "Днепром-1", указал футболистам на ошибки, а также отметил и положительные моменты в игре команды.

Затем наставник представил план занятия, после этого команда отправилась непосредственно на тренировку.

Сессия состояла из фитнеса под руководством Антона Дяченко, игровых упражнений и двусторонки, где олимпийцы, помимо прочего, отрабатывали и тактические перестроения.

Сегодня у дончан запланированная утренняя тренировка, перед которой тренерский штаб, футболисты и персонал клуба пройдут плановое тестирование на COVID-19.