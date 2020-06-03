Герой футбольного дня. Денис Попов

Картинное падение Тараса Степаненко в эпизоде ​​с Денисом Поповым сразу бросилось в глаза судейским экспертам Мирославу Ступару и Сергею Шебеку. Однако оно не исказило общего итога по эпизоду – арбитр Монзуль справедливо отменила гол Сергея Сидорчука, просигнализировав о фоле. Не должна рука футболиста трогать лицо оппонента. Это схоже с ситуацией с матча "Александрия" - "Заря", когда Банада картинно рухнул от прикосновения Абу Ханны к спине. Футболист "Зари" мог сколько угодно апеллировать относительно решения судьи, но "факт преступления" на лицо – руки были там, где быть не должны.

Другое дело, что Абу Ханна не получил предупреждение, а вот Денис Попов желтый свет перед собой увидел. По поводу этого нюанса у эксперта Мирослава Ступара было наибольше сомнений. Степаненко, как казалось с телетрансляции, преувеличивал силу удара по его лицу, что могло быть смягчающим обстоятельством для защитника "Динамо". Однако здесь надо обратить внимание на формальность – на то, как трактовала действия Попова Монзуль. Это был фол, который подпадает под определение "неосторожная игра с риском нанести вред здоровью соперника", отмашка. А отмашка наказывается предупреждением.

Вероятно, против Дениса в этом эпизоде ​​сыграла и его репутация как грубого игрока. В текущем сезоне он сыграл в УПЛ двенадцать матчей и заработал четыре предупреждения. То есть, в каждом третьем поединке он проявляет грубость. Интересно, что свою предыдущую желтую карточку он получил также в матче против "Шахтера" – сразу на восьмой минуте поединка.

Все бы ничего, но потеря Попова из-за дисквалификации делает кадровую ситуацию "Динамо" перед матчем с "Александрией" крайне непростой. Кроме Попова, среди центральных защитников в заявке числятся Артем Шабанов и Никита Бурда. Последний долгое время был травмирован, последний раз выходил на поле 22-го сентября 2019-го года и, по словам врачей "Динамо", только в ближайшее время должен начать активные тренировки. В заявке на поединок с "Шахтером" был юный Александр Сирота – футболист без единой игровой минуты в УПЛ. Также есть молодые таланты Илья Забарный и Константин Вивчаренко. Не означает ли это, что в ближайшем поединке "Динамо" мы увидим эксперимент на позиции центрального защитника: Сергея Сидорчука или Мохаммеда Кадири в паре с Артемом Шабановым? Или же дебют в УПЛ Сироты / Забарного / Вивчаренко.

Классный, опытный, уверенный в себе тренер выкрутился бы из такой ситуации с ловкостью гепарда. Но для Алексея Михайличенко, на которого осуществляется огромное давление из-за результата и положения в турнирной таблице, это дополнительный риск ступить не на твердую поверхность. И от разговоров "динамовцев" о том, что Попов против Степаненко не фолил, отнюдь не легче.