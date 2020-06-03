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Шахтер и Десну рассудит Бойко - судейские назначения на матчи 25 тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

5 матчей - без участия "Карпат" и "Ворсклы"

Шахтер и Десну рассудит Бойко - судейские назначения на матчи 25 тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ определил официальных лиц на матчах 25 тура УПЛ, который состоится 6-7 июня. В этом туре не будут играть матч "Ворсклы" с "Карпатами" из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

6 июня, суббота

  • "Львов" - "Днепр-1" (Ярослав Козык, Мукачево)
  • "Шахтер" - "Десна" (Сергей Бойко, Киевская область, арбитр ВАР - Николай Балакин)
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7 июня, воскресенье

  • "Заря" - "Колос" (Анатолий Абдула, Харьков)
  • "Олимпик" - "Мариуполь" (Александр Дердо, Черноморск)
  • "Динамо" - "Александрия" (Виталий Романов, Днепр, арбитр ВАР - Евгений Арановский)
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В статье: арбитры УПЛ Комитет арбитров УАФ
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
03.06.2020 в 15:20
Динамо" - "Александрия" (Виталий Романов, Днепр, арбитр ВАР - Евгений Арановский)
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