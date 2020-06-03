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Шахтер и Десну рассудит Бойко - судейские назначения на матчи 25 тура УПЛ
5 матчей - без участия "Карпат" и "Ворсклы"
Комитет арбитров УАФ определил официальных лиц на матчах 25 тура УПЛ, который состоится 6-7 июня. В этом туре не будут играть матч "Ворсклы" с "Карпатами" из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.
6 июня, суббота
- "Львов" - "Днепр-1" (Ярослав Козык, Мукачево)
- "Шахтер" - "Десна" (Сергей Бойко, Киевская область, арбитр ВАР - Николай Балакин)
7 июня, воскресенье
- "Заря" - "Колос" (Анатолий Абдула, Харьков)
- "Олимпик" - "Мариуполь" (Александр Дердо, Черноморск)
- "Динамо" - "Александрия" (Виталий Романов, Днепр, арбитр ВАР - Евгений Арановский)
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Источник:Комітет арбітрів УАФ
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
03.06.2020 в 15:20
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