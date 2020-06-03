Марлос: Всегда приятно забивать в матчах с Динамо

Полузащитник "Шахтера" Марлос рассказал о победе над "Динамо" (3:1), стиле игры команды и скором поединке с "Десной".

– Ты стал героем матча с "Динамо", забил два мяча. Насколько важно это было для тебя?

– Как вы знаете, у меня был сложный период, я долго боролся с травмой, не позволявшей играть на 100 процентов. Считаю, самая большая эмоция и счастье после гола – чувство, что я могу помочь своим партнерам, своей команде и клубу. Приятно осознавать, что они могут рассчитывать на меня. И, конечно, всегда приятно забивать в матчах с "Динамо"!

– Поединок получился непростым для "Шахтера"?

– Да, "Динамо" начинало игру с очень агрессивным настроем, и нам потребовалось некоторое время, чтобы мысленно войти в соревновательный ритм. Но сразу после пропущенного гола мы вернули свой стиль, и затем уже "Динамо" было трудно противостоять нашим комбинациям.

– В чем "Шахтер" превзошел соперника?

– Мы были сильнее, потому что у нас другой стиль: есть комбинационные атаки, коллективная игра. Мы работаем вместе, и только в решающий момент проявляем индивидуальные качества. Это наша философия. И те, кто мыслит иначе и индивидуально, вряд ли будут играть в этой команде.

– Предыдущая встреча с "Десной" была в феврале, и тогда ты тоже забил решающий мяч, а "Шахтер" победил. "Десна" – крепкий оппонент?

– "Десна" – очень сложный соперник, который уже показал нам свою силу на первом этапе сезона. То была важная победа. Как я уже говорил, каждый раз, когда забиваю гол, прежде всего радуюсь возможности помочь своему клубу.