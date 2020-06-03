Ящишин: Инфицированным футболистам нужно дышать свежим воздухом и беречься

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в эфире ТК "Футбол "рассказал о рекомендациями зараженным игрокам в клубе.

"Согласно рекомендациям, которые нам дали в региональном медицинском центре, куда и подаются образцы положительных результатов, я так понимаю, инфицированным вообще противопоказаны любые физические действия. Им нужен покой, дышать свежим воздухом и беречься.

Чтобы они занимались или поддерживали форму, думаю, им это не нужно сейчас делать", – сказал Ящишин.