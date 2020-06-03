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Ящишин: Инфицированным футболистам нужно дышать свежим воздухом и беречься
Противопоказаны любые физические действия
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в эфире ТК "Футбол "рассказал о рекомендациями зараженным игрокам в клубе.
"Согласно рекомендациям, которые нам дали в региональном медицинском центре, куда и подаются образцы положительных результатов, я так понимаю, инфицированным вообще противопоказаны любые физические действия. Им нужен покой, дышать свежим воздухом и беречься.
Чтобы они занимались или поддерживали форму, думаю, им это не нужно сейчас делать", – сказал Ящишин.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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Виктор 2209 (Мехико)
03.06.2020 в 17:20
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