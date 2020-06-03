Кириленко: Ушел из Карпат не по футбольным причинам. Жизнь дороже, чем карьера

19-летний белорусский форвард Кирилл Кириленко рассказал, почему он решил покинуть "Карпаты".

–Почему ты покинул "Карпаты".

– В первую очередь скажу, что уехал из команды не по футбольным причинам. В этом плане все хорошо. Я вернулся в клуб после того, как чемпионат решили возобновить, тренировался, готовился к матчам. Но то, что сейчас творится в мире, я имею в виду пандемию, внесло определенные коррективы в жизнь, в карьеру, в том числе мою. Я решил, что мне жизнь все-таки дороже, чем карьера. Не хочется рисковать, а лучше побыть в безопасности, с семьей. В итоге, как вижу, это решение правильное. Насколько знаю, в "Карпатах" введен карантин до 16 июня. Так что, думаю, сделал все верно.

– Как в клубе отреагировали на твое желание разорвать контракт?

– С пониманием, все абсолютно нормально. Руководство, тренеры понимают, что в такой ситуации в чужой стране одному находиться очень тяжело, да и небезопасно. Никто не знает, что будет дальше. А если, не дай Бог, еще заболею, как решать вопрос с больницей, лечением? Все это заходило очень далеко, я уже банально не мог тренироваться, не думая об этом. Все было странно, нестабильно, поэтому принял решение покинуть "Карпаты".

– Ты был единственным, кто так сделал?

– Честно говоря, не знаю, как и что ребята думают на этот счет. Я понимал, что непонятная ситуация затянется: опять карантин, опять изоляция, сидеть дома, никуда не вылезать, а потом снова набирать форму. Учитывая, что мы только-только вышли из этого, совсем недавно возобновили тренировки, возвращаться к тому же состоянию – это не очень хорошо.