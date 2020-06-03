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Шахтер оставит Кайоде в Газиантепспоре до конца сезона

Премьер-лига
(2 голосов)

Ларри все-таки придется доиграть сезон

Шахтер оставит Кайоде в Газиантепспоре до конца сезона
Новина українською

Форвард "Шахтера" Оларенважу Кайоде, который выступает в аренде в турецком "Газиантепспоре", скорее всего, останется в турецком клубе до конца сезона.

Напомним, что недавно Ларри устроил демарш: футболист начал игнорировать тренировки, так как его контракт рассчитан до конца мая.

Изначально турецкий клуб пригрозил нападающему судом, однако затем решил уладить проблему полюбовно. "Газиантепспор" обратился к "Шахтеру" с намерением продлить аренду игрока до конца июля.

Как сообщает Sport.ua "горняки" одобрили продление аренды, и при этом, турки не будут в ближайшие два месяца платить зарплату игроку.

Напомним, что 27-летний Кайоде в этом сезоне в составе "Газиантепспора" забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в турецкой Суперлиге, его называют одним из ключевых игроков команды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Газиантепспор (Турция) Оларенваджу Кайоде
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Источник:
sport.ua

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