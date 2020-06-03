Вице-президент Ворсклы: При переносе матча с Карпатами, хотелось бы, чтобы учитывали и наше мнение

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак высказал позицию клуба относительно отмены календарного матча УПЛ с "Карпатами" из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

"Конечно - это форс-мажор. Есть волнение за жизни людей. Самое главное, что ситуация выявлена и чтобы сейчас и руководители и медицинские работники поставили эту ситуацию на контроль. Главное - здоровье, чтобы все прошло бессимптомно. Чтобы не было тяжелых случаев.

Относительно переноса, хотелось чтобы учитывали и наше мнение. Мы планируем ехать и в Мариуполь на полуфинал Кубка Украины и доигрывать чемпионат. Хотим, чтобы календарь был лояльным к нам. Мы готовы помогать и Премьер-лиге и "Карпатам", - сказал Лысак.

Напомним, что матч 25-го тура УПЛ "Ворскла" — "Карпаты" был запланирован на 7-е июня. Также ранее был отменен матч львовян с "Мариуполем".