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Хавбек Десны Домбровский: Обыграть Шахтер? Думаю, нет ничего невозможного

Премьер-лига
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Десна готовится к матчу с горняками

Хавбек Десны Домбровский: Обыграть Шахтер? Думаю, нет ничего невозможного
Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Домбровский рассказал о матче с Колосом (2:0), а также о грядущем поединке 25-го тура УПЛ с "Шахтером".

- Насколько было важно победить "Колос" в первой игре после возобновления чемпионата, и насколько психологически поможет эта победа?

- На данном этапе чемпионата каждый зачетный балл на вес золота. Поэтому ко всем матчам готовимся максимально ответственно. После победы морально легче готовиться к предстоящим играм.

- В матче с "Колосом" Вы играли с связке с Огирей, хотя большую часть первой половины чемпионата в основе выходил кто-то один из вас. С другой стороны в центре поля пришлось играть против экс-партнера Богданова. Насколько сложно было противостоять Андрею и насколько сыгрались с Владиславом?

- В этом матче тренерский штаб решил сыграть по такой тактической схеме. С каждой тренировкой понимаем друг друга с Владом все лучше, но, в любом случае, еще есть к чему стремиться... Что касается Андрея, то он - квалифицированный футболист, против которого просто всегда играть.

- Сейчас в таблице троевластие: команды, которые занимают 2-4 места ( "Заря", "Десна" и "Динамо", - прим.) Набрали одинаковое количество очков. Насколько эта плотность давит: ведь одно поражение может дорого стоить?

- Повторюсь: на каждую игру настраиваемся с максимальной ответственностью и концентрацией. Впереди еще 8 туров, поэтому все в наших руках.

- Как раз впереди, наверное, самый сложный соперник - действующий чемпион "Шахтер". Реально сейчас переиграть дончан?

- Конечно, в матчах с "Шахтером" всегда тяжело набирать очки. Но сейчас каждая игра - сложная. Думаю, нет ничего невозможного.

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В статье: Десна (Чернигов) Андрей Домбровский
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Источник:
ФК Десна

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