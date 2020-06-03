Тайе Тайво: Семин - очень хороший тренер. Не знаю, почему его убрали из Динамо

Нигерийский игрок "Динамо" 2012-2013 годов Тайе Тайво рассказал о работе под началом Юрия Семина и Олега Блохина.

- Когда ты пришел в "Динамо", команду возглавлял Юрий Семин, но уже в сентябре его уволили…

- О, это очень хороший тренер, очень хороший. Не знаю, почему его убрали. Затем пригласили другого (Олега Блохина – прим.), по-моему, из сборной Украины.

У нас был футболист, который нечасто играл, Аруна Лукман. Я сказал ему: "Аруна, пришло твое время. Тренер поменялся. Ты должен пахать на тренировках, чтобы играть. И затем, когда Аруна выходил на поле, он действовал очень хорошо. Этот тренер его любил. Я считаю, ты у любого тренера должен вкалывать на тренировках, и тогда будешь играть.

- Олег Блохин был великим игроком, он выигрывал Золотой мяч. Но ходили слухи, что он слишком сильно кичился этим перед игроками. Это правда?

- Нет, такого не было.

- А слухи о напряженных отношениях между ним и легионерами – правда?

- Нет, я так не думаю. Может с отдельными футболистами, но я не знаю.

- После прихода Блохина легионерам сделали больше уроков русского языка. Ты что-то еще помнишь?

- Я знаю русский лишь немного. Единственное, что помню – "как дела?", "хорошо", "право", "лево". Но вообще я такой человек, который старается учить языки.