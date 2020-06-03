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Санжар: Когда мы тренировались, у всех меряли температуру. Ни у кого никаких симптомов не было

Премьер-лига
(1 голосов)

Как клуб будет выходить из сложившейся ситуации пока что не совсем ясно

Санжар: Когда мы тренировались, у всех меряли температуру. Ни у кого никаких симптомов не было
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар в комментарии ТК Футбол рассказал о вспышке коронавируса внутри львовского клуба.

"Такое событие в клубе произошло – заболело много ребят, сотрудников клуба. Как тут можно себя чувствовать? Конечно, это неприятная новость, настроение не очень хорошее. Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество.

Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех меряли температуру. Ни у кого никаких симптомов не было.

Руководство клуба максимально поддерживает игроков и команду. Сделаем все, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат.

Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального. У кого-то есть возможность тренироваться, а у кого-то – нет. Поэтому пока мы не начинали даже индивидуальный тренировочный процесс", – сказал Роман Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
03.06.2020 в 21:13
Мы все поняли...В мире теперь два чуда.... Нетелесное зачатие Иисуса Христа и заболевание ФК "Карпаты" в количестве 26 человек...
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